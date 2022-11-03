3 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

3 Ноября 2022, 08:00

3 Ноября 2022, 08:00

3 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1835-1865) родился (дата рождения неизвестна, но в большинстве случаев пишется ноябрь)(полн. Валиханов Мухаммед-Канафия) - казахский ученый, просветитель, историк, этнограф, путешественник и дипломат.

Родился в крепости Кусмурун (ныне - Семиозерный район Костанайской области Казахстана) в семье прорусски ориентированного внука хана Аблая - Чингиса (прозвище Шокан дано ему матерью). Выучился читать в 4 года и рано пошел в построенную отцом Кусмурунскую частную школу. Здесь учил арабский язык, знакомился с восточной поэзией и литературой.

С 12 лет учился в Омском кадетском корпусе (1847-1853), по окончании которого был произведен в корнеты армейской кавалерии. В 1853 году корнет Валиханов поступил на службу в Сибирское линейное казачье войско в должность адъютанта командира Отдельного сибирского корпуса Гасфорта.

В 1854 году получает должность советника областного правления и переезжает в Омск. Осенью 1855 года по особому ходатайству Гасфорта он был возведен в чин поручика.

Весной 1856 года Валиханов отправляется в служебную командировку в Семипалатинск и далее в отряд подполковника Хоментовского, чтобы принять участие в разборе споров между киргизскими (в XIX в. так называли казахов) начальниками родов Старшего жуза. Во время своей поездки ведет путевой дневник, в котором впервые проявляются особенности его манеры ведения путевых заметок. В его дневниках ярко проявилась личность передового казаха, получившего европейское образование и воспринявшего лучшие идеи своего времени. Его записи дополняли зарисовки, топографически точные карты и схемы перевалов, торговых путей, рек с притоками и т.д.

21 февраля 1857 года на общем собрании Императорского Русского географического общества был принят в него в качестве действительного члена.

Валиханов был и первым казахским художником - сохранилось большое количество его этнографически точных жанровых, портретных и пейзажных зарисовок, известны его акварели и рисунки, выполненные в академическом стиле - «Казахи Большой орды», «Сартай из рода Сары Багиш» и другие.

По совету Семенова Гасфорт направляет Валиханова в торговый город Кашгар на границе с Китаем, для этого 28 июня 1858 года он присоединяется к семипалатинскому каравану. Под видом мусульманского купца проходит через Тян-Шань, живет в Кашгаре, собирая материалы по этнографии Восточного Туркестана и истории Алтышара.

В Петербурге за ним закрепляется слава отважного путешественника, помощника Семенова-Тян-Шаньского, открывшего европейской науке тайны Средней Азии. В столице он руководит составлением карт Средней Азии и Туркестана, посещает некоторые лекции восточного факультета университета, продолжает работать над очерками по истории и этнографии киргизов, начатыми в Омске.

В 1862 году был выбран на должность старшего султана Атбасарского округа. В последние годы жизни занимался административной деятельностью - летом 1863-го работал в комиссии по судебной реформе, в 1864-м составлял сведения об освободительном движении народов Восточного Туркестана.

10 апреля 1865 года, не дожив до 30 лет, он скончался от туберкулеза в ауле Тезека в урочище Кочен-Таган в местности, называемой Алтын-Эмель (ныне - Алматинская область Казахстана). Здесь в память о нем в 1985 году установлен мемориальный комплекс.

назад (1958) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Шымкентской области. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище (1980); Военно-политическую академию им. Ленина, военно-морской факультет (1988).

Воинская служба, трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола отдельного дивизиона десантных кораблей, заместитель командира сторожевого корабля по политчасти, заместитель начальника политотдела бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (1980-1988); заместитель начальника военно-политического отдела бригады кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, преподаватель, старший преподаватель, помощник начальника АВОКУ (1988-1994); начальник отдела договорных отношений по вопросам управления договорных и внешних связей Министерства обороны Республики Казахстан (1994-1996); начальник управления делами - секретарь военной коллегии МО Республики Казахстан (1996-1997); помощник министра, руководитель аппарата МО Республики Казахстан (1997-2000); начальник отдела Аэрокосмического комитета МЭИТ, МЭМР Республики Казахстан (2000-2001); начальник аппарата министра обороны Республики Казахстан (2001-2003); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2003-2010).

Награжден орденами «Айбын» II ст. (1998), «Даңқ» II ст. (2006); медалями «За боевые заслуги», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 лет Вооруженных сил Республики Казахстан», «За безупречную службу» III ст. (Казахстан), «70 лет Вооруженных сил СССР», «За безупречную службу» I, II и III ст. (СССР), «300 лет российскому флоту» (Россия), «10 лет Вооруженных сил Кыргызской Республики» (Кыргызстан), «Легион Почета» (США, 2010).

назад (1968) родился- заместитель прокурора Шымкента.

Родился в Шымкенте в Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1994).

Трудовая деятельность: рабочий на винодельческом заводе в городе Шымкент (с 1985 года); служил в составе пограничной службы КГБ СССР на Курильских островах Сахалинской области, входивших в состав Тихоокеанской военной территории (с 1989 года); помощник прокурора Толебийского района (1994-1995); прокурор Южно-Казахстанской областной прокуратуры (1995-1997); участковый прокурор Южно-Казахстанской областной прокуратуры (1997-1998); заместитель директора Центра психологии и управления, специалист по кадровой психологии Международной академии психологии и управления в Санкт-Петербурге (1998-2000); прокурор Южно-Казахстанской областной прокуратуры, надзор за законностью судебных решений (2000-2001); прокурор отдела по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства, заместитель начальника отдела, помощник, старший помощник прокуратуры области (2000-2005); прокурор Туркестана в Южно-Казахстанской области (2005-2009); прокурор Ордабасинского района Южно-Казахстанской области (2009-2013); прокурор Арысской транспортной прокуратуры (2013-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «20 лет прокуратуре Республики Казахстан», «За боевое мужество»; нагрудными знаками «Заслуженный прокурор Республики Казахстан», «За безупречную службу» III ст.

назад (1976) родился- заместитель акима Астаны.

Родился в Целинограде. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, бухгалтер-экономист (1999); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, магистр социальных знаний (2011); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, бакалавр юриспруденции (2012).

Трудовая деятельность: менеджер МЧП «Шамшырак» г. Акмола (1995); главный специалист отдела организационно-инспекторской работы, заведующий отделом производственной сферы аппарата акима Астаны (2003-2006); заместитель, заведующий отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2006-2010); руководитель ТОО «Мөлдір су» г. Астана (2010-2013); аким Бурабайского района Акмолинской области (2013-2014); заместитель акима Акмолинской области (2014-2017); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); заместитель акима Астаны (02.2019-03.2019); заместитель акима г. Нур-Султан (2019-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «Ерен еңбегі үшін».

назад (1983) родился- председатель правления некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

Окончил Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, история (2005); магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби, археология и этнология (2007); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики (2018); докторантуру Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, политология (2021).

Трудовая деятельность: преподаватель академии «Престиж» Казахстанского многопрофильного института «Парасат» (2007-2009); научный сотрудник отдела всеобщей археологии РГКП «Институт археологии им. А.Х. Маргулана» (2005-2009); ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института (2009-2014); работал в структурных подразделениях Администрации Президента РК (2014-2019); руководитель Центра научных исследований и анализа института Евразийской интеграции (2019-2021); руководитель Центра изучения общественных процессов НАО «Казахстанский институт общественного развития» (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.