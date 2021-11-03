3 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1835-1865) родился (дата рождения неизвестна, но в большинстве случаев пишется ноябрь)(полн. Валиханов Мухаммед-Ханафия) - первый казахский ученый, просветитель, историк, этнограф, путешественник и дипломат.

Родился в крепости Кушмурун (ныне - Семиозерный район Кустанайской области Казахстана) в семье прорусски ориентированного внука хана Аблая Чингиса (прозвище Чокан дано ему матерью). Выучился читать в 4 года и рано пошел в построенную отцом Кушмурунскую частную школу. Здесь учил арабский язык, знакомился с восточной поэзией и литературой.

С 12 лет учился в Омском кадетском корпусе (1847-1853), который был для азиатской части России своего рода Царскосельским лицеем, по окончании которого был произведен в корнеты армейской кавалерии. В 1853 году корнет Валиханов поступил на службу в Сибирское линейное казачье войско в должность адъютанта командира Отдельного сибирского корпуса Гасфорта.

В 1854 году получает должность советника областного правления и переезжает в Омск. Осенью 1855-го по особому ходатайству Гасфорта он был возведен в чин поручика.

Весной 1856 года Валиханов отправляется в служебную командировку в Семипалатинск и далее в отряд подполковника Хоментовского, чтобы принять участие в разборе споров между киргизскими (в XIX в. так называли казахов) начальниками родов Старшего жуза. Во время своей поездки ведет путевой дневник, в котором впервые проявляются особенности его манеры ведения путевых заметок. В его дневниках ярко проявилась личность передового казаха, получившего европейское образование и воспринявшего лучшие идеи своего времени. Его записи дополняли зарисовки, топографически точные карты и схемы перевалов, торговых путей, рек с притоками и т.д.

21 февраля 1857 года на общем собрании Императорского Русского географического общества был принят в него в качестве действительного члена.

Валиханов был и первым казахским художником - сохранилось большое количество его этнографически точных жанровых, портретных и пейзажных зарисовок, известны его акварели и рисунки, выполненные в академическом стиле - «Казахи Большой Орды», «Сартай из рода Сары Багиш» и др.

По совету Семенова Гасфорт направляет Валиханова в торговый город Кашгар на границе с Китаем, для этого 28 июня 1858 года он присоединяется к семипалатинскому каравану. Под видом мусульманского купца проходит через Тян-Шань, живет в Кашгаре, собирая материалы по этнографии Восточного Туркестана и истории Алтышара.

В Петербурге за ним закрепляется слава отважного путешественника, помощника Семенова-Тян-Шаньского, открывшего европейской науке тайны Средней Азии. В столице он руководит составлением карт Средней Азии и Туркестана, посещает некоторые лекции восточного факультета университета, продолжает работать над очерками по истории и этнографии киргизов, начатыми в Омске.

В 1862 году был выбран на должность старшего султана Атбасарского округа. В последние годы жизни занимался административной деятельностью - летом 1863-го работал в комиссии по судебной реформе, в 1864-м составлял сведения об освободительном движении народов Восточного Туркестана.

10 апреля 1865 года, не дожив до 30 лет, он скончался от туберкулеза в ауле Тезека в урочище Кочен-Таган в местности, называемой Алтын-Эмель (ныне - Алматинская область Казахстана). Здесь в память о нем в 1985 году установлен мемориальный комплекс.

назад (1958) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Чимкентской области. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище (1980); Военно-политическую академию им. Ленина, военно-морской факультет (1988).

Воинская служба, трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола отдельного дивизиона десантных кораблей, заместитель командира сторожевого корабля по политчасти, заместитель начальника политотдела бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (1980-1988); заместитель начальника военно-политического отдела бригады кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, преподаватель, старший преподаватель, помощник начальника АВОКУ (1988-1994); начальник отдела договорных отношений по вопросам управления договорных и внешних связей Министерства обороны Республики Казахстан (1994-1996); начальник управления делами - секретарь военной коллегии МО Республики Казахстан (1996-1997); помощник министра, руководитель аппарата МО Республики Казахстан (1997-2000); начальник отдела Аэрокосмического комитета МЭИТ, МЭМР Республики Казахстан (2000-2001); начальник аппарата министра обороны Республики Казахстан (2001-2003); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2003-2010).

Награжден орденами «Айбын» 2-й ст. (1998), «Даңқ» 2-й ст. (2006); медалями «За боевые заслуги», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 лет Вооружённых сил Республики Казахстан», «За безупречную службу» 3-й ст. (Казахстан), «70 лет Вооружённых сил СССР», «За безупречную службу» I, II и III ст. (СССР), «300 лет российскому флоту» (Россия), «10 лет Вооружённых сил Кыргызской Республики» (Кыргызстан), «Легион Почёта» (США, 2010).

назад (1976) родился- заместитель акима города Нур-Султана.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, бухгалтер-экономист (1999); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, магистр социальных знаний (2011); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, бакалавр юриспруденции (2012).

Трудовая деятельность: менеджер МЧП «Шамшырак» г. Акмола (1995); главный специалист отдела организационно-инспекторской работы, заведующий отделом производственной сферы аппарата акима г. Астаны (2003-2006); заместитель, заведующий отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей управления делами Президента РК (2006-2010); руководитель ТОО «Мөлдір су» г. Астана (2010-2013); аким Бурабайского района Акмолинской области (2013-2014); заместитель акима Акмолинской области (2014-2017); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); заместитель акима г. Астаны (02.2019-03.2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «Ерен еңбегі үшін».