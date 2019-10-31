3 млрд тенге выделили в Жамбылской области на программу «Ауыл - Ел бесігі»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые школы, больницы, спорткомплексы - в Жамбылской области приступили к реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане инициирован новый проект «Ауыл - Ел бесігі», - рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области Гульдана Жауынбекова. - На реализацию этого проекта в нашей области из республиканского бюджета выделено 2,77 миллиарда тенге, намечено реализовать 108 проектов в трех районных центрах области. В рамках этой программы кардинального решения социальных проблем на селе уже начато строительство спортивно-оздоровительных комплексов, Дома культуры и районной поликлиники. Кроме того, ремонтируются 104 объекта».

По словам спикера, по четырем проектам «Ауыл-ел бесігі» на общую сумму 884,5 млн. тенге ведется строительство в селе Аса Жамбылского района спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, строительство пристройки к Центральной районной больнице Шуского района, строительство Дома культуры и спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в селе Толе би Шуского района.

Отметим, что принятый к реализации в апреле этого года в Казахстане проект «Ауыл - ел бесігі» нацелен на то, чтобы улучшить качество жизни в сельской местности, модернизировать социальную среду сельских территорий, довести их до региональных стандартов. Ожидается, что до 2025 года этим проектом будут охвачены 80% сельских жителей, или около 2 тысяч населенных пунктов с общим охватом 6,1 млн. человек.

«Поручаю Правительству направить на реализацию «Ауыл - ел бесігі» 90 млрд тенге в следующие три года дополнительно к 30 млрд тенге, выделенным в этом году»,- сказал в июне этого года Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Глава государства отметил, что эти средства пойдут на решение инфраструктурных вопросов: транспорт, водоснабжение, газификация, так и на ремонт и строительство школ, больниц и спортивных площадок. «Расходование данных средств должно быть на строгом контроле всех госорганов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.