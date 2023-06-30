3 млрд тенге теряют автопарки столицы из-за безбилетного проезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В результате безбилетного проезда столичные автопарки теряют 3 млрд тенге. Об этом в ходе заседания городского маслихата озвучил депутат Владислав Сергеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это огромная сумма, которая позволила бы приобретать ежегодно определенное количество автобусов частным автопаркам. По этой причине это важный вопрос, который мы поднимаем с прошлого года, но который не требует спешки. Потому что у нас есть ряд неудачных партнерских проектов как по парковочным зонам, так и по спорткомплексу «Казахстан». В вопросе электронного билетирования нужно выбрать надежного партнера с хорошим опытом. Призываю коллег максимально включиться в этот процесс, ибо договор будет заключен на 7 лет. То есть, в течение 7 лет мы должны решить все проблемы. Поэтому партнер должен взять на себя обязательство по уменьшению безбилетного проезда, по синхронизации всей электронной системы как 2GIS, Yandex и т.д», - сказал Владислав Сергеев.

Депутат также отметил, что в прошлом году были закуплены электронные табло. Важно, чтобы партнер, который будет заниматься электронным билетированием, синхронизовал и с табло в том числе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают разрешить контролерам штрафовать за безбилетный проезд в автобусе.