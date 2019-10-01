3 млрд тенге на ремонт школ выделят в следующем году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном акимате обсудили реализацию Комплексного плана по социально-экономическому развитию региона на 2019-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере образования в этом году благодаря Комплексному плану сделали капитальный ремонт 125 объектов. В том числе – 95 сельских школ. На эти цели была выделена рекордная для области сумма – 5 млрд тенге.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова отметила, что ремонт сельских школ был важен не только для самого учебного заведения, но и для жителей этих населенных пунктов.

«В селах школы – место, куда приглашают население, где проводят сходы. Даже внешне наши школы преобразились. Разница чувствуется, нам звонят люди, благодарят», - сказала Г.Каримова.

Аким области Кумар Аксакалов поручил работу по ремонту школ продолжить в следующем году.

«На будущий год нужно выделить 3 млрд тенге на школы. Финансисты об этом знают, мы сейчас формируем бюджет. Создание комфортных условий для детей – наш приоритет. Работу продолжайте, но следите за качеством ремонта», - поручил К.Аксакалов.

Г.Каримова добавила, что в этом году в регионе 676 новых преподавателей – в два раза больше, чем в прошлом году. «Дефицит учителей практически закрыли, – заявила глава управления образования. Нехватка педагогов пока есть в малокомплектных школах».

«Наличие малокомплектных школ в регионе стало причиной внедрения пилотного проекта временных патронатных семей в районах области. В 96 «временных семьях» проживают 116 детей», - проинформировал заместитель акима области Аскар Сакипкереев.

С целью ликвидации трехсменного обучения в этом году в Петропавловске начали строить школу на 900 мест. Сдать ее рассчитывают в 2021 году.

Для обеспечения студентов СКГУ им. М. Козыбаева жильем планируется строительство студенческого общежития на 1200 мест по государственно-частному партнерству.

«Строительство нового учебно-лабораторного корпуса СКГУ позволит улучшить материально-техническую базу университета, увеличит количество востребованных специальностей, повысит конкурентоспособность вуза, привлечет квалифицированные педагогические кадры. Технико-экономическое обоснование на строительство разработано, проводится конкурс на разработку проектно-сметной документации», - сказал А. Сакипкереев.