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3 млн юаней выплатит штраф аптека в Пекине за повышение цен на защитные маски

29 Января 2020 10:46
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3 млн юаней выплатит штраф аптека в Пекине за повышение цен на защитные маски

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Отделение аптеки Jimin Kangtai в Пекине заплатит штраф в размере 3 млн юаней (434,5 тыс. долл) за то, что повысила цены на защитные маски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на муниципальное управление по контролю и регулированию рынка.

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Данная аптека завысила цены в шесть раз на защитные маски.

Начиная, с 23 января в Пекине ведется проверка торговых точек на предмет нарушения ценовой политики и повышения цен на маски, дезинфицирующие средства и медикаменты. Возбуждено 31 дело, только в минувший вторник власти приняли в производство 15 материалов.

Открыта телефонная горячая линия для информирования властей о неправомерных фактах нарушения указанных предписаний.

В магазинах и аптеках Пекина еще на прошлой неделе начали заканчиваться защитные маски и противовирусные препараты.


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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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