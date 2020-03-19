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3 млн тенге штрафа за взятку заплатит сотрудник службы пожаротушения в СКО

19 Марта 2020 17:07
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3 млн тенге штрафа за взятку заплатит сотрудник службы пожаротушения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили главного специалиста военно-мобилизационной работы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, мужчина подозревался в получении взятки в размере 100 тысяч тенге от директора одного из предприятия.

«Вознаграждение предполагалось за непринятие мер по факту выявленных грубых нарушений обязательств по оказанию услуг, а именно охране склада в городе Мамлютке. Приговором суда он осужден к штрафу в размере 3 млн тенге. Учитывая нахождение под стражей в период с 8 февраля по 16 марта, назначенное наказание уменьшено до 2,6 млн тенге», - сообщили в пресс-службе.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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