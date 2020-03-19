3 млн тенге штрафа за взятку заплатит сотрудник службы пожаротушения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили главного специалиста военно-мобилизационной работы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, мужчина подозревался в получении взятки в размере 100 тысяч тенге от директора одного из предприятия.

«Вознаграждение предполагалось за непринятие мер по факту выявленных грубых нарушений обязательств по оказанию услуг, а именно охране склада в городе Мамлютке. Приговором суда он осужден к штрафу в размере 3 млн тенге. Учитывая нахождение под стражей в период с 8 февраля по 16 марта, назначенное наказание уменьшено до 2,6 млн тенге», - сообщили в пресс-службе.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.