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3 млн штрафа за взятку в 100 тысяч тенге заплатит руководитель райотдела в СКО

26 Сентября 2019 12:35
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3 млн штрафа за взятку в 100 тысяч тенге заплатит руководитель райотдела в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Отдел ветеринарии района Шал акына СКО» К.Б. Уаисова по подозрению в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Он подозревался в получении взятки в размере 100 тыс. тенге от гражданина за непривлечение к административной ответственности, а также оказание общего покровительства в транспортировке (перемещении) КРС на территории района без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов.

25 сентября 2019 года приговором Петропавловского городского суда К.Б. Уаисов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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