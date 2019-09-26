3 млн штрафа за взятку в 100 тысяч тенге заплатит руководитель райотдела в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Отдел ветеринарии района Шал акына СКО» К.Б. Уаисова по подозрению в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Он подозревался в получении взятки в размере 100 тыс. тенге от гражданина за непривлечение к административной ответственности, а также оказание общего покровительства в транспортировке (перемещении) КРС на территории района без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов.

25 сентября 2019 года приговором Петропавловского городского суда К.Б. Уаисов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.