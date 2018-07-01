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3 миллиона мальков севрюги отправились в свободное плавание в Атырау

23 Июля 2018 16:43 203
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3 миллиона мальков севрюги отправились в свободное плавание в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3 миллиона мальков севрюги вырастили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Мальки севрюги выращены из икры, полученной  от выловленных весной в естественной среде рыбин и от перезимовавших на заводе особей. После того, как из икры вылупились личики, они были помещены в пруды, где набирали рост и вес. Мальки уже набрали вес от 3 до 7 граммов. Они выпущены в реку Урал, откуда скатятся в Каспийское море. Было выпущено 3 миллиона 227 тысяч  мальков, выращенных на нашем предприятии», - сообщил директор Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода Гильман Сарсемалиев.

Всего в этом году на двух заводах в регионе будет выращено больше 6 миллионов мальков осетровых.

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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