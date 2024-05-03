3 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

74 года назад (1950) родился КАСЫМОВ Гани Есенгельдинович — член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана, видный политический, государственный деятель Республики Казахстан.

Фото: forbes.kz

Родился в г. Атырау. Окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР (1969-1974), специалист по международным отношениям; курсы усовершенствования руководящих дипломатических кадров при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР (г. Москва) (1987-1988).

Трудовая деятельность: первый секретарь консульского отдела, заведующий отделом печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (1975-1979); заведующий протокольным отделом Министерства иностранных дел Казахской ССР (1979-1981); генеральный секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1981-1987); генеральный секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1988-1990).

Советник Президента Казахской ССР (1990-1992); заведующий международным отделом аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1992-1994); торгово-экономический представитель РК во Французской Республике и странах Европы (1994-1996); председатель Таможенного комитета РК (1996-1997); председатель государственного таможенного комитета РК (02.1997-12.1997); председатель таможенного комитета Министерства финансов РК (1997-1999); президент ОАО «ФПГ „GBM-KZ company“, ОФ „Фонд генерала Гани Касымова“ (01.1999-11.1999); член социального совета НДП „Нур Отан“ при Мажилисе; депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999-2004); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2007-2013); представитель Национальной палаты предпринимателей в Сенате Парламента РК; председатель Совета по защите прав предпринимателей при Национальной палате предпринимателей РК (с 2013 года).

Награжден орденами «Достық» II, I ст. (2005, 2011); медалями РК. Имеет звания «Человек года» в номинации «Парламентарий года» (2000), «Самый демократичный политик» (2002), «Депутат года» (2003, 2007, 2008). Заслуженный деятель дипломатической службы РК (2004).

64 года назад (1960) родился БОРТНИК Михаил Михайлович — член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Фото: Высшая аудиторская палата РК

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-промтеплоэнергетик (1982); Центрально-Азиатский университет, юрист (2002); прошел обучение в Йельском университете США по программе переподготовки государственных служащих (2006).

Трудовая деятельность: мастер по ремонту технического оборудования завода пластмасс (г. Шевченко) (1982-1985); секретарь Комитета комсомола завода пластмасс (1985-1986); первый секретарь Шевченковского горкома ЛКСМ Казахстана (1986-1989); начальник участка теплоснабжения, заместитель главного энергетика завода пластмасс (АО «АКПО») (1989-1998); заместитель акима г. Актау (1998-1999); заместитель акима Мангистауской области (1999-2008); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической и региональной политике (2008-2012); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2014-2020); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2020-2022).

На занимаемой должности — с ноября 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалями «За трудовое отличие» (1985), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарностями Президента РК (2010), акима Мангистауской области (2000, 2008, 2010).

41 год назад (1983) родился КЫРЫКБАЕВ Темир Базарбаевич — член комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: parlam.kz

Родился в Республике Узбекистан, г. Жызак. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет г. Астана (2004), университет «Сырдарья» (2011).

Трудовая деятельность: заместитель директора строительной компании «Абучина»; ТОО «Таймас Company» (2008); депутат Туркестанского областного маслихата (2021); член Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению в областном маслихате, член Общественного совета при Туркестанском областном филиале партии «AMANAT».

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден юбилейной медалью «30 лет Независимости Республики Казахстан» (2021).