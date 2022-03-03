3 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1965) родился- заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1990); Карагандинский государственный технический университет, экономист (2001).

Трудовая деятельность: инженер, начальник отдела ПСЭО «Джезказганмелиорация» (1990-1991); главный инженер УПТК, начальник отдела, заместитель управляющего трестом «Иртышканалстрой», начальник УПТК КП «Иртышканалстрой» (1990-1994); заместитель главы администрации, первый заместитель акима (1994-1997); аким Жанааркинского района Карагандинской области (1997-2007); аким Нуринского района Карагандинской области (2007-2011); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области (2011-2013); аким г. Жезказган (2013-2014); аким Абайского района Карагандинской области (2014-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), медалью.

назад (1966) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в Атырауской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1991).

Трудовая деятельность: машинист технологических компрессоров Макатского ЛПУ (1983-1989); специалист, старший экономист экономического комитета Макатского райисполкома (1989-1992); председатель МП «Максат» (1992-1995); заместитель главы, заместитель акима Макатского района (1995-2000); аким Макатского района (2000-2003); руководитель аппарата акима Атырауской области (2003-2005); аким жылыойского района Атырауской области (2005-2006); заместитель акима Атырауской области (02.2006-10.2006); аким г. Атырау (2006-2009); заместитель акима Атырауской области (2009-2010); заместитель акима Атырауской области (2013-2017); заместитель председателя правления по общим вопросам АО «Эмбамунайгаз» (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), Сергия Радонежского 3-й ст. (РПЦ, 2008); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана 20 жыл».

назад (1983) родился- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени С. Демиреля, программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники (2004); Казахский институт правоведения и международных отношений, правовед (2006).

Трудовая деятельность: главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (2004-2007); начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции РК (2007-2008); советник министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010); заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011); заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014); председатель правления АО «Казпочта» (2014-2017); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2018); заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда (2018-2019); IT-предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и др. (2019-2020); советник Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям (03.2020-07.2020); первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (07.2020-09.2020); председатель Межгосударственного совета по космосу (2021).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет органов КПСИСУ ГП РК».