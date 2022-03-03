3 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
57 лет назад (1965) родился ШАЙДАРОВ Серик Жаманкулович - заместитель акима Карагандинской области.
Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1990); Карагандинский государственный технический университет, экономист (2001).
Трудовая деятельность: инженер, начальник отдела ПСЭО «Джезказганмелиорация» (1990-1991); главный инженер УПТК, начальник отдела, заместитель управляющего трестом «Иртышканалстрой», начальник УПТК КП «Иртышканалстрой» (1990-1994); заместитель главы администрации, первый заместитель акима (1994-1997); аким Жанааркинского района Карагандинской области (1997-2007); аким Нуринского района Карагандинской области (2007-2011); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области (2011-2013); аким г. Жезказган (2013-2014); аким Абайского района Карагандинской области (2014-2017).
На занимаемой должности - с июня 2017 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2005), медалью.
56 лет назад (1966) родился НАКПАЕВ Салимжан Жумашевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Родился в Атырауской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1991).
Трудовая деятельность: машинист технологических компрессоров Макатского ЛПУ (1983-1989); специалист, старший экономист экономического комитета Макатского райисполкома (1989-1992); председатель МП «Максат» (1992-1995); заместитель главы, заместитель акима Макатского района (1995-2000); аким Макатского района (2000-2003); руководитель аппарата акима Атырауской области (2003-2005); аким жылыойского района Атырауской области (2005-2006); заместитель акима Атырауской области (02.2006-10.2006); аким г. Атырау (2006-2009); заместитель акима Атырауской области (2009-2010); заместитель акима Атырауской области (2013-2017); заместитель председателя правления по общим вопросам АО «Эмбамунайгаз» (2018-2021).
На занимаемой должности - с января 2021 года.
Награжден орденами «Құрмет» (2005), Сергия Радонежского 3-й ст. (РПЦ, 2008); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана 20 жыл».
39 лет назад (1983) родился МУСИН Багдат Батырбекович - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Родился в г. Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени С. Демиреля, программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники (2004); Казахский институт правоведения и международных отношений, правовед (2006).
Трудовая деятельность: главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (2004-2007); начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции РК (2007-2008); советник министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010); заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011); заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014); председатель правления АО «Казпочта» (2014-2017); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2018); заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда (2018-2019); IT-предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и др. (2019-2020); советник Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям (03.2020-07.2020); первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (07.2020-09.2020); председатель Межгосударственного совета по космосу (2021).
На занимаемой должности - с сентября 2020 года.
Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет органов КПСИСУ ГП РК».
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