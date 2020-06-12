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3 кг гашиша обнаружила служебная собака Барон в Жамбылской области

12 Июня 2020 16:44
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3 кг гашиша обнаружила служебная собака Барон в Жамбылской области

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе ОПМ «Карасора-2020» немалую помощь сотрудникам управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области оказывают служебно-розыскные собаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Так, служебная собака по кличке Барон обнаружила наркотическое вещество у остановленного 43-летнего жителя города Алматы, который на автомашине Nissan передвигался по территории Кордайского района. В ходе проверки полицейскими изъято наркотическое вещество в крупном размере - около трех килограммов гашиша.

Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Кордайского района. Ведется досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает об уголовной ответственности за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере.

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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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