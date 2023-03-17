3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти 3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны у жителя Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Сотрудниками управления борьбы с организованной преступностью столицы совместно с патрульной полицией на парковке по проспекту Мәңгілік Ел был установлен 51-летний житель Темиртау. При личном обыске из его рюкзака изъяли полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета, весом 2,918 кг. Установлено, что изъятое наркотическое вещество является гашишом. По факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.