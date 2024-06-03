3 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

61 год назад (1963) родилась ТОЛЕНДИНА Айгуль Космановна - заместитель акима города Сатпаев.

Фото: Акимат города Сатпаев

Родилась в селе Фрунзе Каркаралинского района Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственый медицинский институт по специальности стоматология, квалификация – врач-стоматолог (1985); Карагандинский экономический университет по специальности экономика и менеджмент, квалификация – экономист-менеджер (2002).

Трудовая деятельность: медсестра Карагандинской городской детской больницы №2 (1984-1985); зубной врач стоматологической поликлиники г. Сатпаев (1985); первый заместитель председателя Сатпаевского городского филиала НДП «Нур Отан», по совместительству директор государственного учреждения «Государственный архив города Сатпаев» (1998-2008); директора государственного учреждения «Государственный архив города Сатпаев» (2008); депутат Сатпаевского городского маслихата IV, V, VI созывов; председатель депутатской фракции «Нұр Отан». Член Сатпаевской городской школы политического лидерства.

На занимаемой должности с марта 2017 года.

Награждена медалями «20-летие Независимости Республики Казахстан», «25-летие Независимости Республики Казахстан», медалями партии «Нұр Отан» «За активное участие», «20-летие Маслихата Республики Казахстан», «Қазақстан Даңқы».

55 лет назад (1969) родился БЕЙСЕМБАЕВ Гани Бектаевич – министр просвещения Республики Казахстан.

Фото: Министерство просвещения Республики Казахстан

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, учитель казахского языка и литературы.

Трудовая деятельность: заведующий автоклубом районного отдела культуры Шиели Кызылординской области (1986-1989); преподаватель казахского языка, руководитель клуба «Жас талап» средней школы № 14 Илийского района Алматинской области (1989-1990); заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель казахского языка средней школы № 14 Талгарского района Алматинской области (1990-1995); директор средней школы № 12 Илийского района Алматинской области (1995-1997); ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина Министерства образования и науки Республики Казахстан (1997-2000); руководитель отдела образования г. Капшагай Алматинской области (2000-2001); директор Центра дополнительного образования г. Алматы (2001-2006); директор технико-экономического колледжа при АТУ (2006-2007); генеральный директор Международного образовательного центра «EDTECH» (с 2006 года); директор Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский научно-практический центр «Учебник» Министерства образования и науки Республики Казахстан (03.2020-12.2020); президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина (2020-2022); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (03.2022-08.2022); вице-министр просвещения Республики Казахстан (08.2022-04.01.2023).

На занимаемой должности с января 2023 г., переназначен с апреля 2023 года.

Награжден медалью Федерации профсоюзов Республики Казахстан «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» и другими юбилейными медалями; нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі», «Ы. Алтынсарин».

46 лет назад (1978) родился САДЫРБЕКОВ Габит Амангельдиевич - заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Фото: Генеральная прокуратура Республики Казахстан

Родился в Акмолинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, правоведение (1999).

Трудовая деятельность: заместитель начальника управления прокуратуры г. Астаны (2001); начальник отдела Генеральной прокуратуры; начальник управления Генеральной прокуратуры; начальник департамента Генеральной прокуратуры; директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре; прокурор Алатауского района г. Алматы; работал в отделе правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК; заместитель директора департамента по работе с проблемными займами головного банка АО «Казкоммерцбанк»; заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО «Казкоммерцбанк»; директор департамента по работе с проблемными займами АО «Банк РБК»; управляющий директор АО «Цеснабанк»; заместитель председателя правления, член правления АО «Tengri Bank» (2020-2021); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2021-2022); первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2022-2023).

На занимаемой должности - с октября 2023 года.

Также в этот день родились:

101 год назад (1923-2015) родился ХАЙДАРОВ Амен Абжанович - заслуженный деятель искусств Казахской ССР, один из создателей казахского мультипликационного кино.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Карагандинской области. Окончил Алматинское художественное училище, ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. Герасимова).

Трудовая деятельность: работа в редакции журнала «Қазақстан әйелдері»; сотрудничал с республиканскими издательствами журнала «Ара» («Шмель»); с 1965 года - работа на киностудии «Казахфильм»; в 1976-1981 годы - секретарь правления Союза кинематографистов Казахстана, секретарь правления по мультипликационному кино и работе с творческой молодежью; с 1981 года - секретарь правления Союза художников Казахстана.

Лауреат Президентской стипендии для выдающихся деятелей искусства Казахстана, премии «Тарлан», грантов Сороса. Участник Второй мировой войны. В 1967 году им был выпущен первый рисованный цветной мультипликационный фильм «Почему у ласточки хвост рожками?» по мотивам казахской народной сказки. Поставил мультипликационные фильмы «Хвостик», «Прозрение», «Солнечный зайчик». В 1980 году за серию мультипликационных фильмов «Ақсақ құлан», «Ходжанасыр-строитель» удостоен Государственной премии Казахской ССР. Автор ряда сценариев поставленных им фильмов.

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат».