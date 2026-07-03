3 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1952) родился АКШУЛАКОВ Серик Куандыкович — председатель правления Национального центра нейрохирургии.

Фото: neuroclinic.kz

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт (1975).

Трудовая деятельность: врач-хирург (1975-1976); учеба в клинической ординатуре по травматологии и ортопедии (1976-1978); нейрохирург Актюбинской областной больницы (1978-1981); клинический ординатор по специальности нейрохирург (1981-1983); аспирант научно-исследовательского института нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН г. Москвы (1983-1986); младший научный сотрудник Актюбинского государственного медицинского института (1987-1989); ассистент, доцент кафедры нейрохирургии Алматинского института усовершенствования врачей (1989-1991); докторант НИИ нейрохирургии им. академика. Н. Н. Бурденко РАМН, главный внештатный нейрохирург Министерства здравоохранения РК (1992-1995); заведующий кафедрой нейрохирургии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (1996-2008).

На занимаемой должности с 2008 года.

63 года назад (1963) родился ЖУНУСОВ Талгат Турлыбекович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в Кокчетавской области. Окончил Кокчетавский сельскохозяйственный институт по специальности ИНЖЕНЕР-механик (1990), Юридическую академию «Фемида» по специальности юрист (2004).

Трудовая должность: руководитель производственной практики, ассистент, старший преподаватель Кокшетауского филиала ЦСХИ (1992-1996); старший преподаватель, заместитель директора института сельского хозяйства, декан заочного факультета, проректор по заочному обучению Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова (1996-2001); рабочий совхоза им. Абая Чкаловского района Кокчетавской области (1982); главный специалист управления государственных стандартов и формирования государственного заказа департамента высшего и среднего профессионального образования, главный специалист управления экспертизы, аккредитации и аттестации департамента мониторинга и контроля, начальник управления организационной и кадровой работы Административного департамента МОН РК (2001-2002); ассистент, проректор по учебно-методической работе Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова; ректор Рудненского индустриального института, вице-президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан, вице-ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2008-2016); заместитель председателя правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (2016-2017); руководитель управления образования Акмолинской области (2017-2022); секретарь маслихата Акмолинской области (2022-2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.

55 лет назад (1971) родился СУЛЕЙМЕНОВ Марат Смагулович — врач высшей категории, отличник здравоохранения, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

Фото: youtube.com/@KazNMUSDAsfendiyarov

Окончил лечебный факультет Алматинского государственного медицинского института (1994), магистратуру при Almaty Management University (2015).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник лаборатории патологии роговицы глаза, врач-дежурант КазНИИ глазных болезней (1994-1995); аспирантура при Казахском государственном медицинском университете (1995-1998); заведующий 2-м отделением КазНИИ глазных болезней (2001-2003); заведующий отделением рефракционной лазерной хирургии КазНИИ глазных болезней (2005-2008); главный врач КазНИИ глазных болезней (2008-2015); заведующий кафедрой офтальмологии КазНМУ им. Д. Асфендиярова (2014); председатель правления Казахского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института глазных болезней Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 2015 года).

54 года назад (1972) родился АНСАТ Исатай Сабиевич - руководитель управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области.

Фото: gov.kz

Окончил Казахский политехнический институт, специальность «Вычислительная техника, комплексы, стороны и системы»; Университет «Болашак», специальность «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность: инженер-экспедитор АО «Сырдарьинские нефтепродукты» (1996); работа на различных должностях в банках второго уровня и частном секторе (1997-2002); советник акима Кызылординской области, заведующий отделом информационных технологий аппарата акима города Астаны (2002-2008); руководитель Управления административного департамента Министерства обороны РК (2008-2009); руководящие должности в бизнес-структурах (2009-05.2023); руководитель Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2023).

На занимаемой должности с июля 2025 года.