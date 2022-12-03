3 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

3 Декабря 2022, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1943) родился- казахский оперный певец, музыкальный педагог, Заслуженный артист Республики Казахстан (1991).

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет (1965); Казахский государственный институт имени Курмангазы по классу заслуженного артиста Казахской ССР, кандидата искусствоведения В.Н. Орленина (1973).

Трудовая деятельность: солист оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1973-1998); в 1998 году был приглашен на работу в качестве преподавателя и декана вокально-хорового факультета в Казахскую национальную академию музыки; солист Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой (2000-2013); заведующий кафедрой сольного пения Казахской национальной академии музыки (2006-2009).

Представлял искусство Республики Казахстан в странах ближнего и дальнего зарубежья (Польша, Чехословакия, Венгрия, Германия, Вьетнам, Корея, Монголия, Россия и других).

Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1987), «Ерен еңбегі үшін», (2003), «20 лет Казахскому национальному университету искусств», обладатель гранта Министерства образования РК «Лучший преподаватель вуза РК» (2006). Присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Казахстан» (за заслуги в области казахского театрального и музыкального искусства) (1991), дипломант конкурса певцов Республики Казахстан и Центральной Азии.

назад (1948-2021) родилась- актриса кино и театра Республики Казахстан, заслуженная артистка Казахской ССР.

Родилась в Кызылординской области. Окончила актерский факультет Института искусств имени Курмангазы, актриса (1970).

Трудовая деятельность: актриса Казахского государственного театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (с 1969 года); актриса Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова (1993-2021).

Была занята в спектаклях «Ревизор» (Анна Андреевна), «После юбилея» (Коммерсант), «Баламут» (Зина), «Томирис» (Елес), «Светлая любовь» (Нарбота), «Айман - Шолпан» (Тенге), «Цыганская серенада» (Баронесса), «В ночь лунного затмения» (Танқабике), «Көктөбедегі кездесу» (Айша апай), «Ромео и Джульетта» (няня), «Қарагөз» (Маржан), в телепередаче «Волшебные буквы» (Айгуль). Снималась в кинофильмах «Хлеб и соль» (Шолпан), «Молитва Лейлы» (Зауреш), в телесериалах «Перекресток» (Роза), «Саранча» (Марго) - киностудия «Казахфильм», «Человек-ветер» (Айша) - киностудия «Мосфильм», «Ауылым - әнім» (бәйбіше), «Біржан сал» (Бүрме әже), «Цветочник» (проводница).

назад (1960) родился- заведующий отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет, преподаватель политэкономии; Республиканскую комсомольскую школу, экономист.

Трудовая деятельность: преподаватель политэкономии Алма-Атинского технологического техникума легкой промышленности, организатор по внеклассной работе и внешкольной воспитательной работе в средней школе; работа в коммерческих структурах; работа на ответственных руководящих должностях в комсомольских органах Казахстана (1987-1997); старший специалист, референт Администрации Президента РК (1997-2002); заведующий сектором канцелярии Администрации Президента РК, заведующий сектором общего отдела канцелярии Президента РК (2002-2004); заведующий сектором отдела по защите государственных секретов и информатизации канцелярии Президента РК (2004-2005); заместитель заведующего отделом по защите государственных секретов и информатизации Администрации Президента РК, заведующий сектором отдела документационного обеспечения, заместитель заведующего отделом документационного обеспечения Администрации Президента РК (2005-2008).

На занимаемой должности - с октября 2008 года.

Награжден орденами «Айбын», «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін», почетной грамотой Верховного Совета СССР, 21 юбилейной и памятной медалями.

назад (1969) родился- главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Целинограде (ныне - Астана). Окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе (1992), Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова (2005).

Трудовая деятельность: проходил службу в должностях командира батареи, помощника командира МПК, командира судна; командир дивизиона в/ч 56054 (2005-2007); начальник штаба - заместитель командира бригады судов обеспечения Северного флота РФ (2007-2009); командир бригады судов обеспечения Северного флота РФ (2009-2011); заместитель командира части - начальник отделения боевой подготовки войсковой части 29011 (2012-2013); командир войсковой части 29011 - заместитель главнокомандующего ВМС ВС РК (2013-2015); заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами (по материально-технического обеспечению) - начальник управления материально-технического обеспечения управления Главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК (2015-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

назад (1978) родился- председатель правления Казахского гуманитарно-юридического университета имени М.С. Нарикбаева.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, юрист (2000); Академию внешней разведки РФ (2004).

Трудовая деятельность: следователь, следственный отдел УВД района «Алматы» г. Астана (1988-1999); сотрудник КНБ РК (1999-2006); советник департамента Европы и Америки МИД РК (2006-2007); президент АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2007-2008); председатель правления АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2008-2011); консультант отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2011); председатель правления АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2011-2013); ректор АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2013-2019).

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 20 жыл»» (2012), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының прокуратурысына 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» (2018), «Ерен еңбегі үшін» (2017), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет» (2019), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудным знаком «ҰҚК-КНБ Қазақстан» (2004).