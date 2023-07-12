3 дамбы возводят в паводкоопасном селе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Вокруг села Кобда в Актюбинской области строятся три защитные дамбы, которые позволят регулировать водные потоки во время весенних паводков. Об этом стало известно в ходе поездки акима области Ералы Тугжанова в Кобдинский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно этой весной во время паводка ряд домов в селе Кобда были подтоплены. Для них были построены новые 30 домов.

Ералы Тугжанов осмотрел новые дома, построенные для пострадавших кобдинцев. Также весной было подтоплен физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, который планируется завершить в августе.

Ознакомившись с ходом работ по возведению защитных дамб вокруг села Кобда аким области поручил уполномоченным государственным органам держать работы на особом контроле.

Здесь возводятся три дамбы общей протяженностью более 7,7 километров, которые позволят эффективно регулировать водные потоки во время весеннего паводка, что защитит населенный пункт от затопления.

«Наша задача - не допустить повторения паводка, для этого мы принимаем все необходимые меры. Работы должны быть выполнены качественно с соблюдением всех технологий», - подчеркнул Ералы Тугжанов во время беседы с подрядчиками.

На территории районного центра ТОО «Ассана Дорстрой» установлен асфальтобетонный завод мощностью 160 тонн в сутки. Производство позволит в сжатые сроки завершить реализацию проектов по среднему ремонту автодороги «Самара-Шымкент» на участке 590-613 километр от села Кобда в сторону границы Западно-Казахстанской области протяженностью 23 километра, а также ремонту дороги Уил - Каратал.

Ералы Тугжанов напомнил дорожным строителям о необходимости обеспечения своевременного завершения проектов по ремонту и строительству дорог.



