3 человека погибли за неделю в ДТП в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – ДТП унесли за неделю жизни трех человек в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, с прошлого понедельника было зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека и 8 получили различные травмы.

Рост ДТП наблюдается в городе Уральске. 13 октября вечером на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы А. Карева автомашина «ВАЗ-21070» сбила на пешеходном переходе двух мужчин.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения области Айнагуль Сакпосынова, скорая помощь, которая была вызвана в 21:29, прибыла на место происшествия через 5 минут.

По предварительным данным, мужчина, 1974 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. У мужчины, 1976 года рождения, гематома бедра. Двое пострадавших были доставлены в областную многопрофильную больницу.

14 октября около 14:50 на проспекте Н. Назарбаева снова на пешеходном переходе автомобиль «ВАЗ-2115» сбил 17-летнюю девушку. Девушка с переломом крестца и черепно-мозговой травмой была госпитализирована в областную многопрофильную детскую больницу.