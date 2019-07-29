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3 человека погибли и один ранен в результате стрельбы во Франции

Автор:  
Тимур Дюсекеев
29 Июля 2019, 13:42
3 человека погибли и один ранен в результате стрельбы во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли и один ранен во время стрельбы на заправочной станции на юге Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местную газету Var-Matin.

Стрельба произошла около 20:00 в воскресенье на заправочной станции в городе Ольюль в воскресенье вечером. Среди погибших – двое туристов, которые не были целями нападения и были убиты, попав под перекрестный огонь.

Четвертый пострадавший был госпитализирован с тяжелыми ранениями в военный госпиталь Сент-Анн в Тулоне.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал в Twitter, что «используются все средства для выявления и ареста преступников».

Франция  
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