3 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День арбуза

Свою историю этот день ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Арбуз впервые появился в Южной Африке. На этом континенте до сих пор можно встретить дикие ягоды. Правда, плоды не такие большие, сладкие и вкусные. Дикий арбуз — небольшой и горьковатый, а современный вид — следствие долгой селекции.

СОБЫТИЯ

В 1904 году началось строительство первой магистрали Орынбор-Ташкент длиной 1 668 км. Эта магистраль в 1905-1906 годах была введена в эксплуатацию и соединила европейскую Россию с Центральной Азией. Вдоль железнодорожной линии выросли города и промышленные центры: Актюбинск, Уральск, Туркестан, Кызыл-Орда, Аральск и другие.

В 2001 году в Москве был утвержден Договор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) о транспортировке нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)- крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

В 2001 году в Республике Казахстан открылось Военно-техническое представительство Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, задача работы которого заключается в координации военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Турции.

В 2009 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в мероприятии по случаю открытия строительства железнодорожной линии «Жетыген-Коргас».

Новое направление китайско-казахстанского транспортного коридора будет способствовать развитию и расширению экономических связей Китая и государств Юго-Восточной Азии с Казахстаном, странами Центральной Азии и Евразийского континента. Линия «Жетыген-Коргас» позволит сократить расстояние от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии на 550 км.

В 2014 году по территории Казахстана проследовала Международная экспедиция «Тысячи ли по Шелковому пути», в рамках которой сделана серия репортажей о Казахстане, в том числе был организован ежедневный прямой эфир на центральных телеканалах КНР. Стартовые мероприятия прошли в городе Сиань 19 июля 2014 года. Дальше маршрут прошел по территории восьми стран древнего Шелкового пути - через Китай, Казахстан, Узбекистан, Россию, Грузию, Турцию, Грецию, Италию, конечная цель - Рим.

В 2016 году в с. Сауле Енбекшильдерского района рядом с местом захоронения активного участника национально-освободительной борьбы казахского народа 1916 года, предводителя Кожасского восстания в Кокчетавском уезде Доштая қажы Малкарбайулы был воздвигнут памятник.

Доштай (Дандай) Малкарбайулы (1846-1931) был духовно богатым и высокообразованным человеком своего времени. Обладал недюжинной физической силой, ораторским даром и полководческим талантом.

В 2017 году казахстанская команда за первое место в международном турнире по всемирно известной компьютерной игре Counter-Strike получила 1 миллион долларов.

В 2018 году для сохранения истории и памяти о героях-фронтовиках в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва в честь выдающегося деятеля, Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы была открыта именная аудитория.

В послевоенные годы Б. Момышулы в течение пяти лет преподавал в стенах академии, внеся существенный вклад в развитие военного и оперативного искусства. Данное учебное заведение окончили многие казахстанские офицеры, которые в настоящее время служат в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан.

В 2019 году в Турции, в самом центре Стамбула - одного из мировых лидеров туризма, в этнографическом комплексе-музее Тюркского мира был открыт дом-музей Аль-Фараби. Он состоит из нескольких разделов с уникальной информацией о жизни и деятельности великого тюркского мыслителя Абу Насра Аль-Фараби, названного вторым Учителем человечества после Аристотеля. Здесь представлены скульптурная композиция, исторические артефакты, труды ученого и книги о мыслителе, внесшем фундаментальный вклад во многие области человеческих знаний.