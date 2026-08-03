3 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
День арбуза
Свою историю этот день ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Арбуз впервые появился в Южной Африке. На этом континенте до сих пор можно встретить дикие ягоды. Правда, плоды не такие большие, сладкие и вкусные. Дикий арбуз — небольшой и горьковатый, а современный вид — следствие долгой селекции.
СОБЫТИЯ
В 1904 году началось строительство первой магистрали Орынбор — Ташкент протяженностью 1 668 км. Магистраль в 1905–1906 годах была введена в эксплуатацию и соединила европейскую Россию с Центральной Азией. Вдоль железнодорожной линии выросли города и промышленные центры: Актюбинск, Уральск, Туркестан, Кызыл-Орда, Аральск и другие.
В 2001 году в Москве был утвержден Договор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) о транспортировке нефти.
КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи км. В систему поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
В 2001 году в Казахстане открылось Военно-техническое представительство Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, задача работы которого заключается в координации военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Турции.
В 2014 году по территории Казахстана проследовала Международная экспедиция «Тысячи ли по Шелковому пути», в рамках которой сделана серия репортажей о Казахстане, в том числе был организован ежедневный прямой эфир на центральных телеканалах КНР. Стартовые мероприятия прошли в городе Сиань 19 июля 2014 года. Дальше маршрут прошел по территории восьми стран древнего Шелкового пути — через Китай, Казахстан, Узбекистан, Россию, Грузию, Турцию, Грецию, Италию. Конечной целью экспедиции был Рим.
В 2016 году в селе Сауле Енбекшильдерского района рядом с местом захоронения активного участника национально-освободительной борьбы казахского народа 1916 года, предводителя Кожасского восстания в Кокчетавском уезде Доштая қажы Малкарбайулы был воздвигнут памятник.
Доштай (Дандай) Малкарбайулы (1846-1931) был духовно богатым и высокообразованным человеком своего времени. Обладал недюжинной физической силой, ораторским даром и полководческим талантом.
В 2017 году казахстанская команда за первое место в международном турнире по всемирно известной компьютерной игре Counter-Strike получила 1 миллион долларов.
В 2018 году для сохранения истории и памяти о героях-фронтовиках в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева в честь выдающегося деятеля, Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы была открыта именная аудитория.
В послевоенные годы Бауыржан Момышулы в течение пяти лет преподавал в стенах академии, внеся существенный вклад в развитие военного и оперативного искусства. Данное учебное заведение окончили многие казахстанские офицеры, которые в настоящее время служат в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан.
В 2019 году в Турции, в самом центре Стамбула — одного из мировых лидеров туризма, в этнографическом комплексе-музее Тюркского мира был открыт дом-музей аль-Фараби. Он состоит из нескольких разделов с уникальной информацией о жизни и деятельности великого тюркского мыслителя Абу Насра аль-Фараби, названного вторым Учителем человечества после Аристотеля. Здесь представлены скульптурная композиция, исторические артефакты, труды ученого и книги о мыслителе, внесшем фундаментальный вклад во многие области человеческих знаний.
В 2023 году в Алматинском зоопарке появились три молодые зебры. Самец и две самки 2022 года рождения прибыли из израильского зооцентра Раматган. Живут зебры в большом вольере недалеко от центрального входа вместе с еще тремя зебрами породы Чапмана.
В 2023 году школьники из Жамбылской области изобрели часы под названием «Второе сердце», способные спасти жизнь пациентов с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами. Смарт-часы придумали и разработали ученики областного специализированного лицея для одаренных детей — девятиклассник Дулат Исабек и восьмиклассница Адия Турсынбай. Часы могут следить за сердцебиением и артериальным давлением их владельца, и подают сигнал в случае наступления опасности для жизни. Гаджет также наделен функцией контроля температуры тела и определением процентной доли крови, выбрасываемой при сердечных сокращениях.
В 2024 году на китайском канале Hunan TV вышел Гала-концерт проекта «I am a Singer», где Димаш Кудайберген исполнил свою новую композицию «Angel love». Музыку и текст песни создали Ренат Гайсин и Калкамал Сарин, а аранжировкой занимались Ренат Гайсин и Ерлан Бекчурин. Димаш спел песню на казахском и китайском языках.
В 2024 году казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15,433 балла, что и принесло ему второе место. Первым стал ирландец Рис МакЛенаган.
В 2025 году в поселке Нұрғиса Тілендиев Алматинской области на территории учебного центра «Бітімгер» открыли памятник казахстанскому миротворцу капитану К. Кудабаеву, погибшему в Ираке. 9 января 2005 года, во время операции по эвакуации боеприпасов в провинции Васит, ценой собственной жизни Кайрат Кудабаев спас сослуживцев. За проявленное мужество и самоотверженность он был награжден орденом «Айбын» I степени (посмертно), а также удостоен ряда международных наград.
В 2025 году в Астане прошло мероприятие в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». Организатором акции выступила Ассоциация практикующих экологов. В уборке берега реки от мусора приняли участие более 20 волонтеров молодежного ресурсного центра «Жастар Астаны». Общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан» стартовала прошлой весной. С тех пор она превратилась в масштабную инициативу по всей стране.