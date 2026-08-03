3 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День арбуза

Свою историю этот день ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Арбуз впервые появился в Южной Африке. На этом континенте до сих пор можно встретить дикие ягоды. Правда, плоды не такие большие, сладкие и вкусные. Дикий арбуз — небольшой и горьковатый, а современный вид — следствие долгой селекции.

СОБЫТИЯ

В 1904 году началось строительство первой магистрали Орынбор — Ташкент протяженностью 1 668 км. Магистраль в 1905–1906 годах была введена в эксплуатацию и соединила европейскую Россию с Центральной Азией. Вдоль железнодорожной линии выросли города и промышленные центры: Актюбинск, Уральск, Туркестан, Кызыл-Орда, Аральск и другие.

В 2001 году в Москве был утвержден Договор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) о транспортировке нефти.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи км. В систему поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

В 2001 году в Казахстане открылось Военно-техническое представительство Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, задача работы которого заключается в координации военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Турции.

В 2014 году по территории Казахстана проследовала Международная экспедиция «Тысячи ли по Шелковому пути», в рамках которой сделана серия репортажей о Казахстане, в том числе был организован ежедневный прямой эфир на центральных телеканалах КНР. Стартовые мероприятия прошли в городе Сиань 19 июля 2014 года. Дальше маршрут прошел по территории восьми стран древнего Шелкового пути — через Китай, Казахстан, Узбекистан, Россию, Грузию, Турцию, Грецию, Италию. Конечной целью экспедиции был Рим.

В 2016 году в селе Сауле Енбекшильдерского района рядом с местом захоронения активного участника национально-освободительной борьбы казахского народа 1916 года, предводителя Кожасского восстания в Кокчетавском уезде Доштая қажы Малкарбайулы был воздвигнут памятник.

Доштай (Дандай) Малкарбайулы (1846-1931) был духовно богатым и высокообразованным человеком своего времени. Обладал недюжинной физической силой, ораторским даром и полководческим талантом.

В 2017 году казахстанская команда за первое место в международном турнире по всемирно известной компьютерной игре Counter-Strike получила 1 миллион долларов.

В 2018 году для сохранения истории и памяти о героях-фронтовиках в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева в честь выдающегося деятеля, Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы была открыта именная аудитория.

В послевоенные годы Бауыржан Момышулы в течение пяти лет преподавал в стенах академии, внеся существенный вклад в развитие военного и оперативного искусства. Данное учебное заведение окончили многие казахстанские офицеры, которые в настоящее время служат в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан.

В 2019 году в Турции, в самом центре Стамбула — одного из мировых лидеров туризма, в этнографическом комплексе-музее Тюркского мира был открыт дом-музей аль-Фараби. Он состоит из нескольких разделов с уникальной информацией о жизни и деятельности великого тюркского мыслителя Абу Насра аль-Фараби, названного вторым Учителем человечества после Аристотеля. Здесь представлены скульптурная композиция, исторические артефакты, труды ученого и книги о мыслителе, внесшем фундаментальный вклад во многие области человеческих знаний.

В 2023 году в Алматинском зоопарке появились три молодые зебры. Самец и две самки 2022 года рождения прибыли из израильского зооцентра Раматган. Живут зебры в большом вольере недалеко от центрального входа вместе с еще тремя зебрами породы Чапмана.

В 2023 году школьники из Жамбылской области изобрели часы под названием «Второе сердце», способные спасти жизнь пациентов с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами. Смарт-часы придумали и разработали ученики областного специализированного лицея для одаренных детей — девятиклассник Дулат Исабек и восьмиклассница Адия Турсынбай. Часы могут следить за сердцебиением и артериальным давлением их владельца, и подают сигнал в случае наступления опасности для жизни. Гаджет также наделен функцией контроля температуры тела и определением процентной доли крови, выбрасываемой при сердечных сокращениях.

В 2024 году на китайском канале Hunan TV вышел Гала-концерт проекта «I am a Singer», где Димаш Кудайберген исполнил свою новую композицию «Angel love». Музыку и текст песни создали Ренат Гайсин и Калкамал Сарин, а аранжировкой занимались Ренат Гайсин и Ерлан Бекчурин. Димаш спел песню на казахском и китайском языках.

В 2024 году казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15,433 балла, что и принесло ему второе место. Первым стал ирландец Рис МакЛенаган.

В 2025 году в поселке Нұрғиса Тілендиев Алматинской области на территории учебного центра «Бітімгер» открыли памятник казахстанскому миротворцу капитану К. Кудабаеву, погибшему в Ираке. 9 января 2005 года, во время операции по эвакуации боеприпасов в провинции Васит, ценой собственной жизни Кайрат Кудабаев спас сослуживцев. За проявленное мужество и самоотверженность он был награжден орденом «Айбын» I степени (посмертно), а также удостоен ряда международных наград.

В 2025 году в Астане прошло мероприятие в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». Организатором акции выступила Ассоциация практикующих экологов. В уборке берега реки от мусора приняли участие более 20 волонтеров молодежного ресурсного центра «Жастар Астаны». Общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан» стартовала прошлой весной. С тех пор она превратилась в масштабную инициативу по всей стране.