3 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1873-1919) родился- народный батыр, организатор национально-освободительного восстания казахского народа 1916 года.

Родился на территории современного Амангельдийского района Костанайской области в бедной семье. Вырос сиротой: батрачил, видел бедственное положение народа. До 12 лет учился в аульной школе, затем в медресе ишанов Тасыбая и Ташмагамбета. Здесь он проучился четыре года, освоил турецкий, персидский, арабские языки. В 1910 году в Терисбутаке, где жил род Амангельды, по его инициативе была построена школа.

Еще до восстания 1916 года Амангельды был известен в степи как поборник народной свободы, противник колониального режима. Под влиянием освободительных идей первой русской революции 1905-1907 годов он участвовал в вооруженной борьбе бедноты против баев. Прославился на всю Тургайскую степь как организатор национально-освободительной борьбы крестьянских масс. В 1896-1908 годы царское правительство неоднократно сажало его в тюрьму, считая неблагонадежным.

Жизнь и борьба Амангельды была отражена в произведениях поэтов и писателей, художников, композиторов, кинорежиссеров. Жамбыл Жабаев, Омар Шипин и другие акыны посвятили Амангельды свои стихотворения и поэмы. Писатель Г. Мусрепов создал художественный образ народного батыра в пьесе «Амангельды». Народные художники А. Кастеев (портрет «Амангельды», картины «Наступление Амангельды», «Торгайский поход») и К. Тельжанов («Амангельды») создали образ батыра в изобразительном искусстве.

В 1938 году режиссером М. Левиным был снят фильм «Амангельды». Его именем назван район в Костанайской области, установлены памятники и названы улицы во многих городах Казахстана.

назад (1953) родился- оперный, камерный концертный певец, заслуженный артист Республики Казахстан.

Родился в г. Аягузе Восточно-Казахстанской области. Окончил музыкальное училище им. М. Тулебаева г. Семипалатинска; Алма-Атинскую консерваторию; Ленинградскую консерваторию, оперный певец, камерный концертный певец и педагог; Академию искусств им. Т. Жургенова, режиссёр музыкальных театров.

Трудовая деятельность: солист Академического театра оперы и балета им. Абая (1981-1996); доцент Евразийского университета имени Л. Н. Гумилёва (1996-1997); директор Акмолинской областной филармонии (1997-1998); заведующий кафедрой сольного пения в КазНАМ (1998-2007); начальник управления культуры Восточно-Казахстанской области (2007-2009); директор Восточно-Казахстанской областной государственной филармонии (2009-2012); руководитель культурно-просветительского объединения «Кәусар» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (с 2012 года).

За годы творческой деятельности солиста состоялись его гастроли по 15 странам мира, 15 городам России, 15 областям Казахстана. Является членом жюри многочисленных республиканских, международных конкурсов.

назад (1982) родилась- член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родилась в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Окончила Казахский гуманитарный юридический университет (2003, магистратура 2005); Современную гуманитарную академию, г. Москва (2007)

Трудовая деятельность: помощник юриста, юрист, главный юрист в частных организациях (2000-2005); младший научный сотрудник, заведующая сектором по разработке нормативных правовых актов в сфере гражданского, гражданско-процессуальных и иных смежных отраслей законодательства, заведующая отделом законопроектных работ (2005-2008); юрисконсульт, главный специалист по правовым вопросам отдела правового обеспечения и кадровой службы РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2008-2009); заведующая сектором, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующая административно-финансовым отделом, юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2009-2016); руководитель отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», «Қаржы сақшысы» II, III ст.; нагрудным знаком «Қаржы бақылау саласының құрметті қызметкері».

назад (1985) родился- вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы; Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова, магистратура.

Трудовая деятельность: артист филармонии, академического оркестра народных инструментов (2007-2011); преподаватель кафедры «Традиционное музыкальное искусство» Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова (2009-2013); инспектор Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы (2011-2013); руководитель Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы (2013-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015); нагрудным знаком «За заслуги в развитии культуры и искусства» Парламентарной ассамблеи стран СНГ (2017).

назад (1985) родилась- художественный руководитель - главный дирижер оркестра «Отырар сазы» им. Н.А. Тлендиева.

Родилась в Алматы. Окончила факультет дирижирования Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, дирижер народного оркестра (2008).

На занимаемой должности - с 2009 года.

За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства награждена орденом «Құрмет» (2018). Удостоена почетного звания Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері (2011).