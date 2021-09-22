08:11, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6
3 865 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 205,
в городе Алматы - 1006,
в городе Шымкенте - 117,
в Акмолинской области - 217,
в Актюбинской области - 237,
в Алматинской области - 465,
в Атырауской области - 44,
в ВКО - 169,
в Жамбылской области - 95,
в ЗКО - 128,
в Карагандинской области - 347,
в Костанайской области - 131,
в Кызылординской области - 79,
в Мангистауской области - 103,
в Павлодарской области - 335,
в СКО - 112,
в Туркестанской области - 75.
Всего в стране выздоровело 797 768 человек от COVID-19.