3 865 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 205,

в городе Алматы - 1006,

в городе Шымкенте - 117,

в Акмолинской области - 217,

в Актюбинской области - 237,

в Алматинской области - 465,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 169,

в Жамбылской области - 95,

в ЗКО - 128,

в Карагандинской области - 347,

в Костанайской области - 131,

в Кызылординской области - 79,

в Мангистауской области - 103,

в Павлодарской области - 335,

в СКО - 112,

в Туркестанской области - 75.

Всего в стране выздоровело 797 768 человек от COVID-19.







