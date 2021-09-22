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    08:11, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3 865 казахстанцев выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане - 205,

    в городе Алматы - 1006,
    в городе Шымкенте - 117,
    в Акмолинской области - 217,
    в Актюбинской области - 237,
    в Алматинской области - 465,
    в Атырауской области - 44,
    в ВКО - 169,
    в Жамбылской области - 95,
    в ЗКО - 128,
    в Карагандинской области - 347,
    в Костанайской области - 131,
    в Кызылординской области - 79,
    в Мангистауской области - 103,
    в Павлодарской области - 335,
    в СКО - 112,
    в Туркестанской области - 75.
    Всего в стране выздоровело 797 768 человек от COVID-19.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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