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    13:24, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    3,8 тысяч человек находятся в инфекционных стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы от коронавируса получают лечение 3 872 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 11 апреля зарегистрировано 610 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 529 случаев с симптомами и 81 без симптомов. Итого в инфекционных стационарах (6 100 коек) физически находится 3 872 человека. Выписано всего – 69, поступило – 260», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

    Между тем, в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что в городе продолжается подъем заболеваемости.

    Также за сутки было провакцинировано свыше 6 тысяч человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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