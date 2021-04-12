13:24, 12 Апрель 2021 | GMT +6
3,8 тысяч человек находятся в инфекционных стационарах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы от коронавируса получают лечение 3 872 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За 11 апреля зарегистрировано 610 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 529 случаев с симптомами и 81 без симптомов. Итого в инфекционных стационарах (6 100 коек) физически находится 3 872 человека. Выписано всего – 69, поступило – 260», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.
Между тем, в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что в городе продолжается подъем заболеваемости.
Также за сутки было провакцинировано свыше 6 тысяч человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.