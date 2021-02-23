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    14:45, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    3,7 тысячи учителей повысили уровень владения методикой преподавания языков в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане 3,7 тысячи учителей повысили уровень владения методикой преподавания языков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

    В ходе ежегодного отчета перед Общественным советом аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что область приступила к новому этапу программы внедрения полиязычного образования, в рамках которого средний показатель качества знаний языков увеличился с 20 до 53%.

    В ВКО приступили к новому этапу программы внедрения полиязычного образования. В этом году повышать квалификацию будут еще 1,3 тысячи языковедов. Также в области продолжится внедрение углубленной программы создания цифровых продуктов на различных языках программирования для развития алгоритмического мышления и знаний современных компьютерных систем в IT-классах всех школ области. Для этого более двух тысяч педагогов прошли подготовку по программированию (Python, Flask), робототехнике (Arduino, IoT) и 3D-моделированию (Blender).

    «Необходимо отметить, что в прошлом году, впервые к новому учебному году отремонтировано 394 объекта образования. Открыты три новые школы: в селах Караул Абайского района, Акжар Тарбагатайского района и в Ахмирово города Усть-Каменогорска. Продолжится строительство трех школ на 2100 мест в городе Риддере, поселках Восточный и Степной города Семея. Также в этом году учителя продолжат повышать уровень владения методикой преподавания языков. По первому этапу уже 3,7 тысячи учителей повысили свои знания в этой области с 14 до 89%, что увеличило средний показатель качества знаний учащихся с 20 до 53%», – подчеркнул аким.

    В регионе также не останавливается работа по развитию системы профтехобразования «Жас маман». В этом направлении уже созданы и работают центры компетенций при пяти базовых колледжах, один из которых ориентирован на подготовку специалистов горнорудного профиля. В этом году будет открыто ещё пять аналогичных центров.

    В рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы введено четыре общежития на 1188 мест, строится еще два на 348 мест. В этом году начнется строительство еще одного общежития для многопрофильного технологического колледжа на 244 места.

    Фото: пресс-служба акимата ВКО


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Образование Акимат
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