3 673 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Нур-Султане - 189,

в городе Алматы - 897,

в городе Шымкент - 67,

в Акмолинской области - 203,

в Актюбинской области - 214,

в Алматинской области - 542,

в Атырауской области - 237,

в ВКО - 190,

в Жамбылской области - 45,

в ЗКО - 138,

в Карагандинской области - 354,

в Костанайской области - 138,

в Кызылординской области – 99,

в Мангистауской области - 44,

в Павлодарской области - 205,

в СКО - 68,

в Туркестанской области - 43.

Всего в стране выздоровело 805 346 человек от COVID-19.







