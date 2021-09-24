08:10, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6
3 673 казахстанца выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
в городе Нур-Султане - 189,
в городе Алматы - 897,
в городе Шымкент - 67,
в Акмолинской области - 203,
в Актюбинской области - 214,
в Алматинской области - 542,
в Атырауской области - 237,
в ВКО - 190,
в Жамбылской области - 45,
в ЗКО - 138,
в Карагандинской области - 354,
в Костанайской области - 138,
в Кызылординской области – 99,
в Мангистауской области - 44,
в Павлодарской области - 205,
в СКО - 68,
в Туркестанской области - 43.
Всего в стране выздоровело 805 346 человек от COVID-19.