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    08:10, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3 673 казахстанца выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    в городе Нур-Султане - 189,

    в городе Алматы - 897,

    в городе Шымкент - 67,

    в Акмолинской области - 203,

    в Актюбинской области - 214,

    в Алматинской области - 542,

    в Атырауской области - 237,

    в ВКО - 190,

    в Жамбылской области - 45,

    в ЗКО - 138,

    в Карагандинской области - 354,

    в Костанайской области - 138,

    в Кызылординской области – 99,

    в Мангистауской области - 44,

    в Павлодарской области - 205,

    в СКО - 68,

    в Туркестанской области - 43.

    Всего в стране выздоровело 805 346 человек от COVID-19.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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