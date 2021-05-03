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    10:29, 03 Май 2021 | GMT +6

    3 617 авиапассажиров с ПЦР-справками прибыли в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 мая на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса из Германии, ОАЭ, Республики Мальдивы, Египта, Грузии, Украины, Таджикистана, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 3 617 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 14 рейсов, 2 283 пассажира;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 1 077 пассажиров;
    в аэропорт г. Шымкента – 2 рейса, 244 пассажира;
    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 4 пассажира;
    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 9 пассажиров.
    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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