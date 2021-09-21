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    08:15, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3 509 казахстанцев выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В городе Нур-Султане - 96,

    в городе Алматы - 607,

    в городе Шымкенте - 19,

    в Акмолинской области - 221,

    в Актюбинской области - 293,

    в Алматинской области - 481,

    в Атырауской области - 209,

    в ВКО - 176,

    в Жамбылской области - 101,

    в ЗКО - 147,

    в Карагандинской области - 323,

    в Костанайской области - 69,

    в Кызылординской области – 98,

    в Мангыстауской области - 133,

    в Павлодарской области - 355,

    в СКО - 25,

    в Туркестанской области - 156.

    Всего в стране выздоровело 793 903 человека от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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