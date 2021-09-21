3 509 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В городе Нур-Султане - 96,

в городе Алматы - 607,

в городе Шымкенте - 19,

в Акмолинской области - 221,

в Актюбинской области - 293,

в Алматинской области - 481,

в Атырауской области - 209,

в ВКО - 176,

в Жамбылской области - 101,

в ЗКО - 147,

в Карагандинской области - 323,

в Костанайской области - 69,

в Кызылординской области – 98,

в Мангыстауской области - 133,

в Павлодарской области - 355,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 156.

Всего в стране выздоровело 793 903 человека от COVID-19.