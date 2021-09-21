08:15, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
3 509 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В городе Нур-Султане - 96,
в городе Алматы - 607,
в городе Шымкенте - 19,
в Акмолинской области - 221,
в Актюбинской области - 293,
в Алматинской области - 481,
в Атырауской области - 209,
в ВКО - 176,
в Жамбылской области - 101,
в ЗКО - 147,
в Карагандинской области - 323,
в Костанайской области - 69,
в Кызылординской области – 98,
в Мангыстауской области - 133,
в Павлодарской области - 355,
в СКО - 25,
в Туркестанской области - 156.
Всего в стране выздоровело 793 903 человека от COVID-19.