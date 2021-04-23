3,5 тысячи школьников приняли участие в акции «Қанатты достар»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области среди школьников прошла региональная акция «Қанатты достар» для вовлечения детей в природоохранную работу, проявления заботы и охраны птиц, обитающих в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках акции были проведены мероприятия: изготовление и развешивание искусственных гнездовий (скворечников, синичников и так далее), подготовка работ о редких птицах, выставки рисунков и поделок учащихся», - рассказали в управлении образования Павлодара.

Региональная акция «Канатты достар» прошла за четыре дня. Её организовали управление образования Павлодарской области, отдел образования Павлодара и детско-юношеский центр экологии и туризма. Такую кампанию устроили для вовлечения школьников в природоохранную деятельность, для проявления заботы и охраны птиц, обитающих в регионе.

«Во многих странах мира ежегодно выбирается птица года. Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия совместно с Союзом охраны птиц выбрали птицей 2021 года пеликана, - обратили внимание в облоно. - Эта редкая хищная птица относится к семейству пеликановых, занесена в Международную Красную книгу».«В акции приняли участие учащиеся организаций образования районов области: Павлодарского, зоны города Аксу, Экибастузского, Баянаульского, Актогайского, Иртышского, Железинского, Успенского, Щербактинского - и школ города Павлодара. Акцией охвачено более 3500 человек», - добавили в управлении.

По информации организаторов, среди школьников определили и победителей. В органах образования считают, что подобные акции помогают развитию познавательной активности, нравственному самосознанию детей средствами экологического образования и становятся прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту.



