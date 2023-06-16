3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области в Енбекшиказахском районе вернула 3500 га земель, которые незаконно были предоставлены в 2017 году известному бизнесмену из списка «Форбс» путем вывода их из состава земель, предназначенных для отгонного (сезонного) животноводства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время в целях исключения фактов повторного предоставления земель третьим лицам, проводится работа по передаче данных земель под общественные пастбища для местных жителей. С начала года возвращено в пользу государства 26,8 тысячи га земель, кадастровой стоимостью 714 млн тенге, принадлежавших высокопоставленным лицам и крупным бизнесменам. Указанные земли годами не использовались по прямому назначению, возделывание кормовых культур не осуществлялось, на балансе этих хозяйств отсутствовали сельскохозяйственные животные», - говорится в сообщении прокуратуры.