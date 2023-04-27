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3,5 млрд тенге направят на замену линий электропередачи в Махамбетском районе Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Апреля 2023, 18:34
3,5 млрд тенге направят на замену линий электропередачи в Махамбетском районе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Махамбетском районе Атырауской области началась реализация проекта по замене линий электропередачи и проводке уличного освещения. На этот проект из бюджета выделено 3,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокладка электросетей и монтаж уличного освещения начаты в микрорайоне Мерей в районном центре Махамбет и в новом микрорайоне села Жалгансай.

По словам руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Алтынбека Куангалиева, стоимость проекта составляет 3,5 млрд тенге. Проект включает в себя строительство новой подстанции, линии электропередачи высокого напряжения мощностью 110 кВт и линии электропередачи мощностью 10 кВт. Общая протяженность линий составляет 137,5 км, в том числе 11,5 км в Жалгансае, 63 км - в микрорайоне Мерей села Махамбет.

«Ежегодно на электроэнергию, идущую на уличное освещение, округ получает 4 млн 650 тысяч тенге, а на содержание - 500 тысяч тенге. Однозначно не все уличные фонари постоянно функционируют. Электрические лампы часто выходят из строя. Каждый месяц проходит замена около пяти ламп, а иногда и больше. Мы планируем заменить уличное освещение на светодиодное в целях экономии электроэнергии и максимально эффективного использования опор», - сказал аким Жалгансайского сельского округа Гибрат Мырзагали.

Срок завершения строительства, начатого в двух микрорайонах - восемь месяцев.


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