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    12:24, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3,5 млн тенге выманила у жителей Нур-Султана мошенница за «раскрутку» денег

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими за совершение ряда мошенничеств задержана 22-летняя жительница Нур-Султана, которая под предлогом раскрутки денег обманула 19 жителей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    «Для осуществления своих корыстных целей она в мессенджере WhatsApp создала групповой чат, куда заманивала пользователей и предлагала услуги по раскрутке денег на спортивных ставках. С целью получить доверие пользователей, она публиковала в чате фейковые чеки и квитанции о выигрышах. Задержанная обещала в течение суток выигрыш со 100% прибылью и уговаривала перечислить деньги на электронный кошелек. Доверчивые граждане отправляли суммы от 100 000 до 300 000 тенге на электронный кошелек, однако после поступления денег она блокировала номера потерпевших», - пояснили в пресс-службе департамента.

    В ходе расследования установлено, что подозреваемая никакого отношения к ставкам не имела, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.

    Возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.3 УК РК (Мошенничество). В настоящее время задержанная подозревается по 19 эпизодам, однако потерпевших может быть больше. Общая сумма ущерба составила 3 500 000 тенге.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки сетевых мошенников, не участвовать в сомнительных акциях по преумножению и увеличению дохода в сети интернет. Мошенники завлекают пользователей выгодными и беспроигрышными ставками. Не стоит инвестировать в сомнительные проекты по раскрутке денег.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Борьба с преступностью Криминал Астана Общество Правоохранительные органы
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