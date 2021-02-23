3,5 млн тенге отдала мошеннице пенсионерка в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане пенсионерка отдала мошеннице 3,5 млн. тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В начале февраля на оперативный канал «102» в Иртышский отдел полиции УП города Усть-Каменогорска обратилась 61-летняя женщина, которая сообщила, что с марта 2018 года по апрель 2020 года ее знакомая под предлогом помощи в развитии бизнеса, завладела ее денежными средствами в размере 3 500 000 тенге.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была установлена и задержана 27-летняя женщина, которая в ходе следственных действий дала признательные показания», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК.