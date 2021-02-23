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    13:03, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    3,5 млн тенге отдала мошеннице пенсионерка в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане пенсионерка отдала мошеннице 3,5 млн. тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В начале февраля на оперативный канал «102» в Иртышский отдел полиции УП города Усть-Каменогорска обратилась 61-летняя женщина, которая сообщила, что с марта 2018 года по апрель 2020 года ее знакомая под предлогом помощи в развитии бизнеса, завладела ее денежными средствами в размере 3 500 000 тенге.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была установлена и задержана 27-летняя женщина, которая в ходе следственных действий дала признательные показания», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
    По факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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