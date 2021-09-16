3,5 млн тенге алиментов задолжал астанчанин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы получил 1 год ограничения свободы за долг по алиментам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную палату ЧСИ города Нур-Султана.

Гражданин Р. с апреля 2020 года по май 2021 года умышленно не принимал меры по погашению задолженности по алиментам, имея материальную возможность оплачивать их. В результате образовалась задолженность по алиментам в сумме 3 498 061 тенге.

«Подсудимый Р. на судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что ранее, в 2018 году, он выплачивал периодически определенные суммы, примерно по 50 000 – 60 000 тенге, всего около 200 000 -300 000 тенге, подтверждающие чеки у него имеются. Однако, бывшая супруга, потерпевшая Ш. препятствовала его общению с детьми, хотя по данному вопросу имеется утвержденное судом медиативное соглашение, в котором изложены и условия оплаты им алиментов на содержание детей. Условием бывшей супруги было полное возмещение долга по алиментам, на что он согласился. В целях возмещения суммы задолженности он приобрел в кредит автомашину, планировал за 2-3 года рассчитаться по кредиту за нее, а затем, продав ее, рассчитаться с долгом по алиментам. Но он попал в ДТП, машина пришла в негодность, а долг по алиментам увеличился…», - рассказала заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ по городу Нур-Султану Мадина Жанасаева.

Гражданин Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

«Суд возложил на осужденного исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления уполномоченного органа; в свободное от работы время в период времени с 22:00 часов вечера до 06:00 часов утра не покидать место жительства; не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа. В соответствии с ч.1 ст. 44 УК гражданин Р. привлечен к принудительному труду на 100 /сто/ часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания», - резюмировала Мадина Жанасаева.

У гражданина Р. есть ровно месяц для постоянного трудоустройства.