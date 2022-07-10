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3,5 млн штук молоди севрюги выпустили в реку Урал
10 Июля 2022 04:12

3,5 млн штук молоди севрюги выпустили в реку Урал

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного заказа по воспроизводству рыбных ресурсов на 2022 год, в преддверии дня работников рыбного хозяйства РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства выпустил в реку Урал 3,5 млн штук молоди осетровых видов рыб - севрюги, осетра и стерляди, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил Комитет рыбного хозяйства в Facebook, ранее в рамках госзаказа 29 июня другой осетровый рыбоводный завод, расположенный в городе Атырау, в реку Урал выпустил 3,5 млн штук молоди осетровых, в том числе 729 тыс. штук белуги, 419 тыс. штук осетра и 629 тыс. штук стерляди и 1,723 млн. штук севрюги.

Таким образом, государственные осетровые заводы выполнили план текущего года.

Кроме того, в рамках госзаказа в конкурентной среде ТОО «Актау балык LTD» в конце июля и в начале августа текущего года в реку Урал дополнительно выпустит 500 тыс. молоди осетровых видов рыб.

Де нь работников рыбного хозяйства отмечается во второе воскресенье июля.


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