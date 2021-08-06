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3,5 миллионов мальков осетровых выпустили в Урал
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Урало-Атырауском осетроводном рыбоводном заводе состоялся выпуск в реку Урал мальков осетровых – белуги, осетр, стерляди, севрюги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает управление рыбного хозяйства Атырауской области, на заводе было выращено по госзаказу более 3,5 млн молоди осетровых.
Поначалу они находились в инкубаторах, а затем в течение двух месяцев набирали рост и вес в прудовом хозяйстве. Возраст у всех мальков осетровых одинаковый, но они отличаются по размеру и цвету. К примеру, мальки осетра весили в среднем 7 граммов, а молодь белуги достигла веса до 47 граммов. За всем процессом наблюдала специальная комиссия, в состав которой вошли представители областного управления рыбного хозяйства, местного исполнительного органа, научных организаций и СМИ.
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