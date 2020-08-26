3,4 тысячи коек для больных коронавирусом готовы развернуть в стационарах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель группы мониторинга качества, своевременности и полноты оказания медицинских услуг, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин на брифинге сообщил, что на всей территории области наблюдается снижение заболеваемости в два раза. Коечный фонд инфекционных и провизорных стационаров уменьшили в 1,5 раза. Занятость коек снизилась с 94% до 29%.

«На случай возникновения новой волны коронавирусной инфекции готовы развернуть в общем 3400 коек, что на 1200 больше, чем было в июле. Создан достаточный запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях», - сказал Н. Жахин.

По его словам, за последние три недели число госпитализаций снизилось почти в 9 раз - с 271 до 30 в сутки. В два раза меньше стало поступать вызовов скорой помощи.

Плановую госпитализацию в регионе возобновили месяц назад. Уже работают дневные стационары, частные клиники.