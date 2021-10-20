3,4% составил рост ВВП Казахстана за девять месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 9 месяцев текущего года рост ВВП Казахстана составил 3,4%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 9 месяцев текущего года рост ВВП Казахстана составил 3,4%, средняя цена на нефть сформировалась на уровне 68 долларов США за баррель. Данная динамика соответствует оптимистичному сценарию развития казахстанской экономики. При среднегодовой цене на нефть 70 долларов США за баррель Национальный банк ожидает роста ВВП в 2021 году на уровне 3,7-4,0%», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка пояснил, что такое быстрое восстановление мировой и национальной экономики стало возможным в результате продолжающихся программ фискального стимулирования и мягких денежно-кредитных условий.

«В то же время, данные факторы привели к восстановлению потребительского спроса и существенному росту инфляционного давления в мире. С начала текущего года рост цен обновляет исторические максимумы. В крупнейших экономиках мира инфляция достигла 13-летних максимумов: в США она выросла до 5,4%, в ЕС – до 3,4%», - добавил Ерболат Досаев.

Ранее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил прогнозы по доходам Национального фонда до 2024 года.