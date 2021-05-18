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    12:29, 18 Май 2021 | GMT +6

    3,4 млн тенге штрафов взыскано за административные правонарушения в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -АДГС РК и его территориальными департаментами за нарушения сроков, порядка выдачи разрешений, а также необоснованные отказы в их предоставлении составлено 102 протокола об административных правонарушениях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

    По результатам рассмотрения специализированными административными судами, а также в сокращенном порядке по 102 административным протоколам к административной ответственности привлечено 54 должностных лица ( сотрудники ЦГО – 12, МИО – 42 ) .

    В этом году в доход государства в виде штрафов взыскано 3,4 млн тенге .

    Так, к административной ответственности привлечены председатель и заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, директор департамента Министерства юстиции, 8 руководителей подразделений ведомств центральных государственных органов ( комитетов по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, по лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения ), 3 руководителя областных управлений ( сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования ) акиматов Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областей,
    аким Кордайского, Мойынкумского района Жамбылской области, 4 акима сельских округов, 23 руководителей отделов земельных отношений,
    5 руководителей отделов архитектуры и градостроительства, 2 должностных лица акиматов районов.


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