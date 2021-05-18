3,4 млн тенге штрафов взыскано за административные правонарушения в Казахстане
По результатам рассмотрения специализированными административными судами, а также в сокращенном порядке по 102 административным протоколам к административной ответственности привлечено 54 должностных лица ( сотрудники ЦГО – 12, МИО – 42 ) .
В этом году в доход государства в виде штрафов взыскано 3,4 млн тенге .
Так, к административной ответственности привлечены председатель и заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, директор департамента Министерства юстиции, 8 руководителей подразделений ведомств центральных государственных органов ( комитетов по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, по лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения ), 3 руководителя областных управлений ( сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования ) акиматов Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областей,
аким Кордайского, Мойынкумского района Жамбылской области, 4 акима сельских округов, 23 руководителей отделов земельных отношений,
5 руководителей отделов архитектуры и градостроительства, 2 должностных лица акиматов районов.