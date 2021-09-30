3,3 млрд тенге потратят на строительство канализационно-очистных сооружений в районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области идет строительство канализационных сетей и очистных сооружений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, строительство началось в 2018 году. Проект – пилотный. По его итогам в дальнейшем разработают программу для других городов. Общая стоимость строительства составляет 3,3 млрд тенге, проектная мощность – 3 тысячи кубических метров в сутки.

В райцентре Новоишимское проложили 26 км магистральных сетей, к имеющимся трем канализационно-насосным станциям построили еще 4. Вода будет проходить четыре ступени очистки и сливаться в реку Есиль.

«Само здание канализационно-очистных сооружений – единственное по Казахстану закрытого типа. Здесь будет проводиться механическая очистка, затем биологическая, далее – третичная доочистка и обеззараживание. Поступающие стоки в здании грубой очистки проходят через комбинированные двухсекционные установки для удаления крупного мусора и песка. Задержанные отбросы сбрасываются в контейнеры для мусора. Далее сточные воды поступают на механическую решетку барабанного типа, предназначенную для мелких взвесей из сточных вод. Выгруженные из барабанной решетки отбросы собираются в контейнер. Посредством насосной группы стоки направляются в КОС, где в дальнейшем будет происходить в несколько этапов биологическая очистка, затем фильтрация и ультрафиолетовое обеззараживание», - рассказал главный инженер подрядной организации ТОО «Caspian Contractors Trust» Руслан Дашкин.

Представитель авторского надзора ТОО ««Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» Александр Высоков добавил, что у закрытого типа очистных сооружений имеется ряд преимуществ.

«Бактерии производят очистку, их несколько видов, колоний разного возраста, каждая из них поедает примеси и очищает воду до определенной степени. Кроме того, требуется в несколько раз меньше территории, нет шума, запаха. В результате четырех ступеней очистки вода в водоем поступает чище, чем находящаяся в нем», - сказал А.Высоков.

Напомним, в регионе действует Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем, рассчитанная до 2025 года. Строительство КОС входит в план этих мероприятий.