3,3 млрд тенге направлено в Жамбылской области на государственные безвозмездные гранты

6 Декабря 2022, 07:24

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцев активно привлекают к активной занятости в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. В регионе проводится комплексная работа по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы. При этом акцентируется развитие предпринимательской инициативы среди населения с помощью инструментов микрокредитования и обучения бизнес-навыкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, с 25 июля этого года в жамбылском регионе началось обучение по проекту «Бастау-бизнес» для всех желающих получить знания для открытия своего дела, а также финансовую помощь.

«За это время на курсы онлайн-обучения направлено 19 771 человек, - сообщили в ведомстве. – А завершили обучение 15 162 человека. И это при плане 4 тысячи человек. Желающих открыть свое, пусть небольшое, но свое дело, оказалось более чем достаточно».

«В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства для Жамбылской области выделено 3,3 млрд тенге на предоставление государственных безвозмездных грантов в размере 400 МРП. Эти средства предназначены для 2 630 человек. За время обучения по проекту «Бастау-бизнес» 2 158 жамбылцев уже получили безвозмездные гранты на сумму 2,6 млрд тенге. Работы по предоставлению грантов выполняются в соответствии с планом финансирования», - отметили в ведомстве.

Национальный проект по развитию предпринимательства для Жамбылской области на 2021 - 2025 годы предусматривает работу по 4-м целевым индикаторам.

Так, уровень трудоустройства на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест – при плане 55% исполнение составило 59,8%, Доля частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест - при плане 58% исполнено 58,1%. Уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения – при плане 60% исполнено 89,5%,

В ведомстве отмечают также значительное увеличение числа лиц, открывших личное дело после обучения в рамках бизнес-проекта «Бастау». При плане 40% исполнение составило 53,9%.

«В результате проделанной работы по обеспечению занятости населения по области сохранена стабильность на региональном рынке труда. Уровень безработицы снизился с 5% до 4,9%, это на уровне имеющегося республиканского показателя 4,9%», - подчеркнули в управлении координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.

Как сообщалось, в соответствии с поручением Главы государства по созданию 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей, в Жамбылской области создано 11 тысяч новых рабочих мест.

В этом году в рамках Национального проекта запланировано привлечь к активным мерам занятости 49 500 человек, и этот план выполнен на 132% - к активным мерам занятости в регионе привлечено 65 350 человек. Годовой план трудоустройства жителей Жамбылской области - 33 879 человек, план выполнен на 119,9%. На постоянные рабочие места планировалось трудоустроить 23 296 человек - постоянную работу получили 27 955 человек. На социальные рабочие места выделено 295,3 млн тенге, для того чтобы трудоустроить 1 030 человек, на работу направлено 1 150 человек. На молодежную практику на запланированные 1 262 места с начала года направлено 1 738 выпускников.

«План развития области до 2025 года разработан на основе детального изучения имеющихся возможностей. Надеемся, что благодаря поддержке государства мы достигнем поставленных целей, что позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечить повышение качества жизни и благосостояния. В дальнейшем работа акимов будет оцениваться в зависимости от созданных новых рабочих мест», - отметил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

По информации управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, на сегодняшний день рабочая сила в регионе составляет 529,8 тысячи человек. При этом занятое население - 503,6 тысячи человек, из которых 334,5 тысячи наемные работники и 169 тысяч самозанятые. Численность безработных составляет 26,2 тысячи человек. Уровень безработицы - 4,9%.