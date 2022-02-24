3,3 млн тонн вольфрамовой руды будут производить в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 400 человек обеспечит работой проект по добыче вольфрамовой руды в Алматинской области. Об этом на пресс-конференции заявил аким области Канат Бозумбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, планируется реализация крупного инвестиционного проекта по добыче вольфрамовой руды на месторождении Богуты ТОО «Жетісу Вольфрамы».

В будущем предприятие сможет обеспечить работой 400 человек.

Канат Бозумбаев отметил, что область располагает месторождениями с запасами золота и серебра, вольфрама, меди, свинца и полиметаллов, марганца, мрамора и известняка.

«Планируется реализация крупных инвестиционных проектов, например, добыча вольфрамовой руды на месторождении Богуты ТОО «Жетісу Вольфрамы» мощностью 3,3 млн тонн руды с объемом инвестиций 94,5 млрд тенге и созданием 400 рабочих мест», - рассказал аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области до 2025 года будет восстановлено 114 тысяч гектаров орошаемых земель.