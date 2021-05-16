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    08:18, 16 Май 2021 | GMT +6

    3 166 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 3 166 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 499

    город Алматы - 1009

    Акмолинская область - 341

    Алматинская область - 328

    Атырауская область - 161

    Восточно-Казахстанская область - 142

    Жамбылская область - 75

    Западно-Казахстанская область - 45

    Карагандинская область - 346

    Костанайская область - 25

    Кызылординская область - 57

    Мангыстауская область - 56

    Павлодарская область - 33

    Северо-Казахстанская область - 10

    Туркестанская область - 39

    Итого выздоровевших в Казахстане – 316 003.


    Теги:
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