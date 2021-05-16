3 166 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 3 166 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 499

город Алматы - 1009

Акмолинская область - 341

Алматинская область - 328

Атырауская область - 161

Восточно-Казахстанская область - 142

Жамбылская область - 75

Западно-Казахстанская область - 45

Карагандинская область - 346

Костанайская область - 25

Кызылординская область - 57

Мангыстауская область - 56

Павлодарская область - 33

Северо-Казахстанская область - 10

Туркестанская область - 39

Итого выздоровевших в Казахстане – 316 003.