3,1 трлн тенге перечислено на ОСМС за 5 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов в ответе на запрос редакции сообщил, сколько денег было переведено с момента создания системы ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 2017 по 2022 год в виде отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование поступило 3 трлн 139,6 млрд тенге. При этом отметим, что в 2017 году платежи осуществляли только работодатели, работники по договорам ГПХ и ИП.

В 2018 году — работодатели и ИП, а в 2019-м — работодатели и плательщики ЕСП», - написал Сабит Ахметов в своем ответе.

По словам главы фонда, средства ОСМС пополняются за счет государства.

«Также подчеркнем, что значительная доля поступлений приходится на государство, которое платит взносы за представителей льготных категорий, это порядка 1,3 трлн тенге за период с 2020 года по настоящее время», - добавил он.