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3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау

4 Ноября 2021 02:56
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3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау с начала года привлечено к ответственности около 3 000 водителей машин с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За десять месяцев текущего года на территории города Атырау был организован ряд мероприятий по обеспечению дорожной безопасности, в результате которых к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено около 3 000 водителей с иностранными номерами. По статье 608 КоАП РК «Вождение в нетрезвом виде» выявлено около 180 водителей. Решением суда они лишены права управления транспортом сроком на семь лет и подвергнуты административному аресту на 15 суток. Около 1 000 водителей привлечены к административной ответственности в соответствии с частью два статьи 230 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан «Об обязательном страховании», транспортные средства припаркованы на специальной стоянке. По статье 785 КоАП РК более 1 000 автомобилей, хозяева которых уклонялись от уплаты штрафов, припаркованы на специальной стоянке», - сообщил и. о. начальника Управления полиции города Атырау Ерлан Бигамбаев.


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#Атырауская область   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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