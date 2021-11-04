3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау с начала года привлечено к ответственности около 3 000 водителей машин с иностранными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За десять месяцев текущего года на территории города Атырау был организован ряд мероприятий по обеспечению дорожной безопасности, в результате которых к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено около 3 000 водителей с иностранными номерами. По статье 608 КоАП РК «Вождение в нетрезвом виде» выявлено около 180 водителей. Решением суда они лишены права управления транспортом сроком на семь лет и подвергнуты административному аресту на 15 суток. Около 1 000 водителей привлечены к административной ответственности в соответствии с частью два статьи 230 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан «Об обязательном страховании», транспортные средства припаркованы на специальной стоянке. По статье 785 КоАП РК более 1 000 автомобилей, хозяева которых уклонялись от уплаты штрафов, припаркованы на специальной стоянке», - сообщил и. о. начальника Управления полиции города Атырау Ерлан Бигамбаев.