2 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День Военно-воздушных сил Казахстана

2 июля 1998 года была подписана Директива о создании Военно-воздушных Сил. Военно-воздушные силы Казахстана — это основной огневой маневренный род войск, предназначенный для прикрытия важных направлений, районов и объектов от ударов воздушного противника. Они укомплектованы современными типами летательных аппаратов, в их числе многофункциональные истребители и ударные вертолеты. Постоянно совершенствуется и система боевой подготовки летчиков. При этом учитывается и анализируется опыт современных вооруженных конфликтов, что позволяет на практике обучать личный состав новым методам и приёмам ведения войны в воздухе. Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности казахстанской авиации.

День дипломатической службы в Казахстане отмечается согласно Указу Главы государства от 1 июля 2009 года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года». Такая дата для праздника была выбрана потому, что 2 июля 1992 года Указом Президента были утверждены Положения «О Министерстве иностранных дел Республики Казахстан», «О посольстве Республики Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК». Вскоре была принята Концепция внешней политики независимого Казахстана. В ее основу легли принципы многовекторности и сбалансированности.

Всемирный день НЛО или День уфолога

Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект».

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Международный день спортивного журналиста учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (англ. International Sports Press Association — AIPS). Такая дата для праздника выбрана потому, что 2 июля 1924 года — это дата образования АИПС. Организация основана в Париже, на данный момент она объединяет около полутора сотен национальных союзов спортивных журналистов. АИПС выступает в роли посредника между спортсменами, спонсорами и международной прессой, занимается организацией семинаров для начинающих журналистов.

СОБЫТИЯ

В 1996 году был принят Закон Республики Казахстан «О политических партиях», определяющий правовые основы создания политических партий, их права и обязанности, гарантии деятельности и регулирующий отношения политических партий с государственными органами и другими организациями.

В 1998 году была подписана Директива о создании Военно-воздушных Сил. С тех пор ВВС надежно стоят на страже воздушных рубежей Казахстана. Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности ВВС и является достойным вкладом в дело обеспечения военной безопасности нашего государства.

В 1999 году в Астрахани была спущена на воду буровая баржа. Поэтесса Фариза Унгарсынова разбила о борт традиционную бутылку шампанского и присвоила буровой имя «Сункар». Буровая предназначена для морской добычи нефти в Каспийском море. Мелкосидящая платформа, или буровая баржа длиной 85 м, шириной 53 м, высотой с вышкой около 50 м, массой 10 тыс. тонн, собрана в Астрахани из трех отдельных блоков, доставленных из США и Германии по Волге. Первое бурение «Сункар» осуществил в Восточном Кашагане.

В 2010 году на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» на доменной печи № 4 состоялась церемония юбилейного выпуска чугуна, посвященного 50-летию Казахстанской Магнитки. Честь провести почетный выпуск выпала молодым горновым доменной печи № 4 Нурыму Алипбиеву и Сергею Жмурину.

В 2011 году во Дворце мира и согласия открылся Фестиваль кино популярного жанра экшн. Основателем и президентом кинофестиваля является знаменитый режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов, генеральный директор — Ирен Ванидовская.

В отличие от многих других кинофестивалей, в нем нет жюри, которые судят фильмы или выбирают лучших актеров. По мнению Тимура Бекмамбетова, «режиссеры не имеют права судить других режиссеров». Фестиваль Astana, прежде всего, был ориентирован на развитие молодых кинематографистов.

В 2013 году Национальное космическое агентство Республики Казахстан в лице подведомственной организации АО «Республиканский центр космической связи» получило новый объект космической инфраструктуры ЦКС «Коктерек», расположенный в Илийском районе Алматинской области и оснащенный самым современным технологическим оборудованием на уровне международных стандартов. РНКУ предназначен для непрерывного резервного управления и поддержания штатного функционирования спутников серии KazSat при возникновении неблагоприятных погодных условий и нештатных ситуаций на НКУ.

В 2013 году состоялась церемония гашения марок, посвященных 20-летию установления дипломатических отношений Казахстана с зарубежными государствами. На почтовой марке изображен Президент РК, территориальный рельеф Казахстана на фоне государственного флага с изображением солнца с лучами, под которым — парящий орел. На полях художественного блока изображены флаги государств, с которыми Республика Казахстан установила дипломатические отношения.

Марка выполнена офсетной печатью в четыре краски. Номинал первой — 900 тенге, второй — 250 тенге. Тираж — 10 тысяч штук.

В 2014 году в Астане состоялось открытие Национального музея Республики Казахстан, не имеющего аналогов в Центральной Азии. На площади более чем 74 тысячи кв. м собраны археологические, этнографические, историко-культурные памятники Казахстана — от древнейших времен до наших дней. Музей оснащен оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Для экспозиций используются современные выставочные технологии: уникальный изогнутый экран, медиапол, динамичный макет центральной части современной Астаны, многочисленные медиаэкраны, голограммы, светодиодная LED-техника, сенсорные киоски, мультимедийный гид.

В 2016 году казахстанские археологи впервые нашли родовые захоронения I века до нашей эры. Для изучения ДНК специально в нашу страну были приглашены японские генетики, которым предстояло определить их преемственность. Кроме того, в Долине царей в урочище Берель археологи обнаружили множество уникальных артефактов III–IV веков до нашей эры и могилу царской семьи.

В 2017 году казахстанский пловец Дмитрий Баландин выиграл вторую медаль на открытом чемпионате Болгарии. В заплыве на 50 метров брассом на открытом чемпионате Болгарии по плаванию завоевал «бронзу». Его время — 28.05 секунды. Ранее он выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом.

В 2018 году Астана получила официальное письмо о вступлении в проект «Объединение усилий в целях построения „умных“ устойчивых городов», инициированный ООН.

В 2018 году во Дворце Независимости прошел I форум мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road, участниками которого обсуждалась программа «Пояс и путь», предлагающая выработку новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулирование экономического процветания вовлеченных стран, укрепление культурных обменов и связей во всех областях, а также содействие миру и устойчивому развитию.

Историческим событием стала закладка фундамента архитектурного комплекса «Золотой мост Шелкового пути» как символа дружбы. Длина моста составляет 28 метров. Скульптура символизирует мечту создания глобального сообщества с общей судьбой, общими интересами и общей ответственностью.

В 2019 году состоялась торжественная церемония открытия здания Суда и Международного арбитражного центра МФЦА. Суд МФЦА представляет судебную систему, основанную на нормах и принципах английского общего права. Суд МФЦА является независимым в своей деятельности и не является частью судебной системы Республики Казахстан.

Международный арбитражный центр МФЦА (МАЦ) предоставляет независимую, экономичную и оперативную альтернативу судебному разбирательству, действуя в соответствии с лучшими международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров в МФЦА.

В 2021 году в одном из популярных туристических районов Тель-Авива — парке, на набережной морского порта была открыта экспозиция казахской юрты.

Заместитель мэра Тель-Авива Гал Шараби отметил, что экспозиция юрты, которая будет открыта в течение десяти дней, даст возможность для населения Израиля и гостей города лучше узнать традицию и культуру казахского народа.

В 2023 году сотрудник Службы государственной охраны РК Айбар Ержанов стал восьмикратным чемпионом Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона по пауэрлифтингу. Ержанов завоевал 10 золотых медалей по всем видам классического и экипировочного пауэрлифтинга на чемпионате, проходившем 26–30 июня в Гонконге. Также он дважды обновил рекорд Азии по классическому жиму.

В 2023 году в Тегеране (Иран) завершился престижный турнир серии ITF Juniors первой категории среди теннисистов до 18 лет. Казахстанские спортсмены были представлены в одиночном и парном разрядах. В одиночном разряде победу праздновал воспитанник актауской школы тенниса Даниал Рахматуллаев. В финальном матче он сотворил сенсацию, обыграв первую ракетку соревнования россиянина Дмитрия Буртцева со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале Даниал оказался сильнее соотечественника Амира Омарханова (5:7, 6:3, 7:5).

В 2024 году Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя КНР Си Цзиньпина. В воздушной гавани в честь гостя был выстроен почётный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке. В рамках визита были проведены двусторонние переговоры на высшем уровне и подписаны важные документы.

В 2025 году в Астане прошла торжественная церемония открытия штаб-квартиры СВМДА. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса Организации. Затем рота почетного караула подняла флаг СВМДА.

В 2025 году в Жетысу состоялось грандиозное музыкальное событие — пять тысяч человек одновременно исполнили кюи на домбре, установив национальный рекорд. На одной сцене объединились дети, взрослые, профессионалы и любители со всей области. Звучали кюи Бактыбая и «Ерке сылқым». Рекорд зафиксирован официально и вошел в Книгу рекордов Казахстана.