29 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

47 лет назад (1979) родился ШАПКЕНОВ Серик Жамбулович — казахстанский государственный деятель.

Фото: Gov.kz

Родился в Уральской (ныне — Западно-Казахстанской) области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет, экономист-математик (2000).

Трудовая деятельность: преподаватель Западно-Казахстанского государственного университета (2000-2001); ведущий специалист фонда охраны окружающей среды акима Западно-Казахстанской области, ведущий специалист дирекции природопользования акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); ведущий, главный специалист управления финансов акима Западно-Казахстанской области (2002-2006); начальник отдела департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, начальник отдела, заместитель директора департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области (2006-2007); заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2009-2007); начальник управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2009-2012); заместитель акима Западно-Казахстанской области (01.2012-08.2012); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2015-2016); аким г. Атырау (2016-2018); первый заместитель акима Атырауской области (2018-2020); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2020-2021); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2021-2022); аким Атырауской области (2022-2026).

45 лет назад (1981) родился ЕРИШЕВ Рашид Карибайулы — заместитель руководителя представительства МИД РК в Алматы.

Родился в Кокшетау Акмолинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, международное право (2002); Дипломатическую академию, международные отношения (2005).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2005-2007); третий секретарь генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле (2007); третий секретарь, второй секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при международных организациях в Вене (2007-2011); второй секретарь департамента Европы МИД РК (2011-2012); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль (2012-2015); советник департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2015-2017); руководитель секретариата министра иностранных дел Республики Казахстан (2017-2019); генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг (КНР).

44 года назад (1982) родился СЕЙТЖАН Кенжегул Социалулы — уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Родился в Амангельдинском районе Костанайской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «История. Основы права и экономики» (2007); University of Reading (Англия), магистр «Education (Leadership and Management)» (2015).

Трудовая деятельность: учитель истории в общеобразовательной школе № 7 Медеуского района, Алматы (2007); менеджер по социальным программам в Реабилитационном Центре «Мейірім» для детей с инвалидностью (2017-2022); директор в гостиничном бизнесе (2017-2022); генеральный секретарь ОЮЛ «Казахстанской Федерации голбола» (2016-2022); президент РОО «Казахстанская Федерация Паравелоспорта» (2021-2023); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва (2023-2026).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

37 лет назад (1989) родился СМАТЛАЕВ Алмасхан Бауржанович — первый заместитель акима города Алматы.

Фото: Алматы әкімдігі

Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Блумсбергский университет, Пенсильвания, США, специальность «Экономика», «Международная экономика», «Финансы и кредит», «Магистр государственного и муниципального управления».

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора компании «Корал Групп», Москва, РФ (2009-2011); генеральный директор компании «Сервис и Технологии ИНВЕСТ», Москва, РФ (2011-2012); консультант, советник в Евразийской экономической комиссии, г. Москва, РФ (2012-2014); помощник акима Восточно-Казахстанской области (11.2014-2016); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области (2016-2018); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (02.2018-04.2020); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (04.2020-08.2023); государственный инспектор Администрации Президента РК (2023-2025); заместитель акима города Алматы (2025-2026).

На занимаемой должности — с февраля 2026 года.

Также в этот день родились:

77 лет назад (1949-2021) родился ЖУМАБАЕВ Ермек Жианшинович — казахстанский государственный и общественный деятель.

Фото: instagram.com/prokadrykz

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, юрист (1975).

Трудовая деятельность: преподаватель физики в восьмилетних школах Щербактинского района Павлодарской области (1966-1968); следователь Баянаульской районной прокуратуры (1975-1977); старший следователь Павлодарской областной прокуратуры (1978); заместитель прокурора Индустриального района Павлодара (1979); прокурор Экибастузского, Майского, Железинского районов Павлодарской области (1979-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан I, II, III созывов (1995), член Межпарламентского Союза, группы сотрудничества с Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, председатель Комитета по законодательству и правовой реформе (1999-2005), председатель Комитета по государственному строительству и правовой политике (2005-2007), председатель Комитета по законодательству и правовым вопросам (2007-2014).

Награжден орденами «Парасат» (2013), «Құрмет» (2006); юбилейными медалями.