29 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день действий против ядерных испытаний

Дата была учреждена 2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцией 64/35, принятой единогласно. Инициатором учреждения этого международного дня выступила Республика Казахстан. Дата была выбрана в память об официальном закрытии Семипалатинского испытательного полигона 29 августа 1991 года.

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона

29 августа 1991 года Указом Президента Республики Казахстан был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. В 2019 году День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона был включен в перечень праздничных дат.

СОБЫТИЯ

В 1720 году был основан Усть-Каменогорск, расположенный на северо-востоке Казахстана в месте слияния рек Иртыш и Ульба. В 1868 году Усть-Каменогорск получил статус города. Современный Усть-Каменогорск является одним из центров цветной металлургии Казахстана.

В 1949 году в СССР на учебном полигоне № 2 Министерства Вооруженных сил — впоследствии Семипалатинском испытательном полигоне — под руководством И. В. Курчатова было проведено испытание первого советского атомного устройства. Семипалатинский ядерный полигон был закрыт в 1991 году. После закрытия полигона его объекты перешли в собственность Казахстана.

В 2001 году экс-президент Турецкой Республики Сулейман Демирель за особые заслуги в развитии казахстанско-турецких отношений был награжден орденом «Барыс» I степени.

В 2002 году в Астане состоялось открытие монумента «Байтерек». В основу создания монумента легла легенда о Байтереке — сказочном дереве, растущем на горе Коктобе, омываемом безбрежным океаном. Основная идея, которую отражает «Байтерек», — Дерево мира. На отметке 97 метров находится серебряный амулет-тумар.

В 2009 году в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия памятников Абаю и Пушкину. Памятник Абаю установлен на площади Республики, памятный бюст Александра Сергеевича Пушкина — перед зданием областной библиотеки, названной его именем.

В 2012 году в кыргызском городе Оше состоялось официальное открытие консульства Республики Казахстан. Событие совпало с 20-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

В 2012 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение художественную марку, посвященную международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». На марке изображена эмблема конференции, белый голубь, символизирующий мир, а также текстовая композиция на казахском языке. Художественная марка выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал — 50 теңге, размер — 28×40 мм, в листе — 10 штук, тираж — 30 тыс. экземпляров.

В 2012 году в Астане на международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия» была создана глобальная антиядерная парламентская ассамблея и запущен Международный проект «АТОМ», название которого составлено из первых букв четырех слов на английском языке и означает «Отмена Испытаний — Наша Миссия».

В 2013 году в Женеве во Дворце наций Организации Объединенных Наций был торжественно открыт многофункциональный конференц-зал «Казахстан», рассчитанный на 145 человек. Зал оборудован современными технологиями для проведения международных форумов с обеспечением синхронного перевода, демонстрации фильмов, а также организации культурных мероприятий. Конференц-зал украшен гобеленовыми полотнами с видами Астаны и степными пейзажами, на оконных витражах размещена цветная мозаика с национальными мотивами.

В 2017 году в ходе телемоста на базе Ульбинского металлургического комбината было открыто здание Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Казахстане.

В 2018 году в Астане был открыт монумент «Стена мира». «Стена мира» — подарок Актюбинской области в честь 20-летия столицы. Монумент расположен на площади Независимости вблизи монумента «Қазақ елі».

В основу проекта заложена идея антиядерного манифеста «Мир. XXI век». Объект был открыт 29 августа — в Международный день действий против ядерных испытаний.

В 2019 году в столице Казахстана премией за безъядерный мир были награждены генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано посмертно и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо за вклад в нераспространение ядерного оружия и международную безопасность.

В 2020 году в музее «Дайго Фукурю Мару» открылась фотовыставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний и 29-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

На фотографиях была представлена история создания и проведения испытаний на полигоне, а также деятельность антиядерного движения «Невада — Семипалатинск».

В 2020 году в Чили появилась радиостанция DEARMASH FM, созданная для популяризации творчества Димаша Кудайбергена и культуры Казахстана в Чили и других странах Латинской Америки.

В 2020 году археологи, работавшие на городище «Бурно-Октябрьское» в Жуалынском районе Жамбылской области, обнаружили артефакты двухтысячелетней давности. По мнению исследователей, в древности здесь располагался крупный город.

Городище представляет значительный интерес для археологов, поскольку является одним из сохранившихся памятников начала нашей эры на территории Казахстана.

В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

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