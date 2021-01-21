298 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 088 человек. В тяжелом состоянии находятся 298 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 25 088 человек (13 445 КВИ+ и 11 643 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 737 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 351 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 298 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов;

•на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1124 человека выздоровели. Также зафиксирован 131 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 120 человек выздоровели.