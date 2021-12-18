296 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18.12.2021 г. опубликовал Минздрав РК, передает МИА «Казинформ».

«На 18 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 821 человек (–17 244+ и 2 577 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 390 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 431 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 296 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппарате ИВЛ – 57 пациентов», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram .